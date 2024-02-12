Богдан Катрушин, известный своим прошлым в высших эшелонах налоговой службы Украины, проживает в Испании. Об этом, в частности, говорит его недавно представленная декларация.

В декларации господин Катрушин позиционирует себя как начальник Восточного межрегионального управления ГНС по работе с крупными налогоплательщиками. Но дело в том, что с этой должности он был уволен еще в начале апреля 2022 года.

Как сообщали СМИ, Богдан Катрушин, до апреля 2022 года возглавлявший Восточное региональное управление ГНС, сейчас является совладельцем испанской компании Sk Costs Capital Invest SL, зарегистрированной в городе Малага неподалеку от Марбельи, пишет Антикор .



Что ж, как говорил волк из известного мультфильма – Бог на помощь. Вот только интересно, откуда у бывшего государственного служащего деньги на жилье в Марбелье?

Потому что, как свидетельствуют данные испанских регистров, на компанию Sk Costs Capital Invest SL зарегистрировано восемь квартир и восемь подсобных помещений в этом симпатичном испанском домике.

Все-таки бывший налоговик – это не тупой военком, зарегистрировавший виллу в Марбелье на свою жену, а внедорожник – на тещу (речь идет о военкома Одесской области полковника Евгения Борисова, имущество которого тоже отыскало УП там же, в Испании). Катрушин умнее – зарегистрировал нажитое непосильным трудом на фирму, то есть создал хотя бы какую-нибудь прокладку между собой и квартирами. К тому же совладельцем фирмы стал совсем недавно, после увольнения из ГНС.



Правда, разъезжает по Испании Катрушин на автомобиле жены, что сам и подтверждает. Но это уже у нас так принято – у бедных, но честных государственных служащих – богатые супруги. Которые дают иногда нищему мужчине прокатиться на хорошей машине. Человек таки, не чужой человек. Да и работала в Испании Людмила Катрушина, судя по реестру, с 2017 года, пока ее муж работал до седьмого пота во благо Украины.