Об этом пишет народный депутат Марианна Безуглая на своей странице в сети Фейсбук. Приводим слова автора без комментариев редакции.



Вновь о катастрофических процессах с пополнением боевых подразделений и бездумным созданием новых. Почему это путь к поражению, а не к ротациям и усилению ВСУ (хотя на всех уровнях это подается под таким соусом).

Этот подход имел место и при Залужном и закончился трагедиями, в частности, во время южного контрнаступления, когда наполненный новой техникой, небоеспособный 10-й корпус мобилизованных, недоученных и не "обстрелянных" людей заставляли наступать "в лоб" и ничего не достигли, кроме смертей и утилизации техники и боеприпасов Никто не наказан, в том числе и доктор философии.

Сейчас вместо того, чтобы интенсивно пополнять уже действующие боевые подразделения, снова идет создание новых. Пристраивают штабную, создают новые подразделения обеспечения под тыловиков и "размазывают тонким слоем" технику. Ситуация настолько критическая и "деревянная", что вынуждена снова об этом написать, теперь уже гораздо подробнее.

Линия фронта. На ней воюют бригады с разным уровнем укомплектованности. Например, укомплектованность пехотной бригады, как у 125-й бригады ТРО, которую оставили только отражать новое наступление россиян на Харьковщине, составляла 40-50%.

Это средняя цифра в бригадах, или Содоль намеренно поставил самую слабую бригаду в направлении наступления врага? Оба тезиса верны. Многие такие бригады, но в целом он оставил на защите Харьковщины одно из самых слабых подразделений по совокупности характеристик.

Если «пехотные» батальоны у бригады доукомплектовать с 40 до 90%, она сможет либо проводить качественную внутреннюю ротацию, либо займет фронт вдвое шире. Это может даже дать шанс вывести на определенный срок соседа. То есть мы получим комплекс внутренних и внешних ротаций. Добавлю, если в бригаде укомплектовать еще и роту резерва умудренными военными, то командир бригады сможет провести доподготовку своими же опытными сержантами. Пополнение попадет в слаженные боевые коллективы, будет иметься преемственность, поддержка от ветеранов, передаваться боевой опыт и дух. Командиры батальонов со штабами будут командовать ротами, а не взводами (загрузив в хаотическом ручном контроле неподготовленных и неустроенных военных), командиры бригад будут командовать батальонами, а не ротами. У людей будет больше шансов выполнить задание и выжить!

Следовательно, здравый смысл «кричит» здесь, что рассматривать создание новых бригад можно только после гарантированного укомплектования действующих и создав обученный резерв. Но генералы его не слышат. Они делают совсем другое.

Они создают новые и новые бригады-зомби. Вот еще, для создания новой бригады нужно около ста старших офицеров. Это снова о перспективах и качестве управления. Сейчас на должности командира батальона и командира роты преимущественно назначают офицеров из ТЦК или просто из гражданской жизни, опытных сержантов нет. Штабы бригад и батальонов наполняют люди, которым очень сложно "овладеть" должностью, особенно когда командование сухопутных войск их к этому вообще не готовит.

Затем происходит следующее:

Первый вариант развития событий.

Новая бригада заходит, а старая не выходит, потому что старая опытная бригада не может передать полосу ответственности новой зомби-бригаде. В результате старуху не выводят, во время попытки ротации гибнет больше людей, всегда теряются позиции, которые держались месяцами, а не выведенные бригады прижимают "треугольниками" друг к другу, где огромная основа - дискоординированные тыловые штабы, а острая верхушка - дискоординированные боевые позиции. которые принадлежат разным ответственным.

Такие «напряженные» друг к другу, как «шпроты в банке», десятки батальонов и бригад с низкой укомплектованностью и очень малыми полосами — это преимущественно и есть украинский фронт, который скомпоновали наши генералы. Это фирменный стиль управления, в том числе у Сырского.

И это им удобно, потому что потом трудно доказать, кто из высших военных штабов, за что виноват. А вот в "консервной банке" оказывается множество командиров низшего звена, на которых можно завести служебные расследования и списать неудачи. Идеальная схема!

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