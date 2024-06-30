Народная депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая заявила, что подала заявление в Государственное бюро расследований (ГБР) на Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Об этом депутат написала на своей странице в соцсети в Facebook .

"Подаю заявление в Государственное бюро расследований о нарушении Главнокомандующим ВС Украины Сырским статьи 351 Уголовного кодекса Украины, а именно препятствование деятельности народного депутата Украины", - написала Безугла.

Далее депутат зацитировала отрывок из статьи УКУ, по которой, по ее мнению, должен ответить Сырский.

Безуглая написала, что нарушения такой статьи наказываются штрафом от одной тысячи до двух тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или пробационным надзором на срок до трех лет, или ограничением свободы на тот же срок.

"Невыполнение должностным лицом законных требований народного депутата Украины, депутата местного совета, создание искусственных препятствий в их работе, предоставление им заведомо ложной информации наказываются штрафом от одной тысячи до двух тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или пробационным надзором на срок до трех лет, или ограничением свободы на тот же срок", - говорится в сообщении нардепки.





Напомним, народный депутат Марианна Безугла регулярно подвергает критике главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского.



Недавно она "атаковала" страницу Главкома в Facebook заявил, что там удаляют комментарии.