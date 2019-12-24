Пресс-секретарь украинского президента, Юлия Мендель, опубликовала несколько фото по случаю предстоящих новогодних празников

Снимки появились на странице Мендаль в Инстаграм некоторое время назад, пишет Рoliteka.net.

Пресс-секретарь сфотографировалась у одной елки, находящейся в Офисе президента. Большая украшенная зеленое дерево понравилось пользователям сети: "Ого какая красивая!"

Также спустя сутки Юлия Мендель позировала возле елочки поменьше с большим количеством игрушек.

"А вы уже украсили елку?", - поинтересовалась пресс-секретарь у подписчиков в последнем посте.

Публикация собрала более 300 лайков и небольшое количество комментариев.

"Богиня!", "Елочка на Новый год принесет вам хорошее настроение", - написали некоторые пользователи сети.

Ранее мы писали, что пресс-секретарь президента Владимира Зеленского заявила - глава государства является для нее личным примером.

"Когда он принимает решение, у него всегда есть группа людей, которым он доверяет и которые представляют разные линии. Он их всех выслушает! Может, это особенность Владимира Александровича, а может быть, и нет. Я просто не знаю, как это было у предыдущих президентов", - сказала Мендель в одном из интервью.

Напомним, в интервью Мендель обсудила пресс-секреталя экс-президента Украины Петра Порошенко - Святослава Цеголко. Последний известен тем, что за пять лет своей службы ни разу не ответил на звонки, которые поступали от журналистов.

Мендель призналась, что она отвечает не на все звонки по ряду причин, но вот Цеголко это вообще отдельный случай.

Ранее сообщалось, что Юлия Мендель заявила - она не знакома с украинским олигархом Игорем Коломойским и пошутила о чувстве ревности.

«У меня к нему какое-то чувство ревности, потому что он превратился в какого-то spokesperson, речника неофициального. Ну вот забирает у меня функции, понимаете? Пытается играть такую функцию», — рассказала пресс-секретарь Зеленского.

Напомним также - Мендель поделилась откровениями, что, когда поступала в университет, ее мама очень переживала, ведь у них не было денег на взятку.

Напомним, "Мы голодали": Мендель о пережитых страданиях до работы с Зеленским

Как сообщала Politeka, "Я ревную": Мендель высказалась о чувствах к Коломойскому

Также Politeka писала, что Мендель ярко отплатила пресс-секретарю Порошенко за прошлые унижения: появилось видео