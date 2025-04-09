Политолог Вадим Карасев рассказал, возможно ли перемирие к маю, как хочет Трамп, если ситуация на фронте только усугубляется и россия продолжает террористические обстрелы Украины, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«На финише что происходит, если бегуны еще не измотаны до конца? Финишный рывок. Надо довоевать. Если есть чувство или предчувствие окончания войны, значит, надо довоевать, сделать последние усилия, финишный рывок. Сила же во многом определяет дипломатию. Тем более, когда идут закулисные торги в разных как комбинациях – США-россия, США-Украина, Европа-Украина. Солнце какое перед закатом? Оно иногда очень красное и багровое. Так что тут ничего удивительного нет», - объясняет Вадим Карасев.

Тем не менее, констатирует он, многие думают, что война остановится так, как постепенно скручивать звук, сначала все тише и тише, а потом ничего не слышно, но на самом деле сейчас звук включится на максимум, а потом заглохнет. По словам эксперта, в считаные дни и недели будет все завершаться, а потом начнутся мирные переговоры, опять Стамбул, опять Эр-Рияд.

«Есть предусловия для того, чтобы в конце апреля-начале мая (может, чуть-чуть затянется) выйти на перемирие. Почему? Хотя бы один аргумент – 5 мая надо принимать решение о том, продлевать военное положение или нет. Если продлевать на 3 месяца до августа, то там выборы, по календарю уже не успеваем, и Трамп тоже не успевает. А для Трампа это очень важный момент. Значит, надо к маю, меньше месяца осталось, надо принять уже решение. Скорее всего, так и будет», - рассуждает Вадим Карасев.

Как сообщала Politeka, Дубина заявил, что у нас бюджет состоит из увеличения потребностей мирного времени.

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