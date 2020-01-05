В ближайшем будущем президента Украины Владимира Зеленского ждет обновление команды, а переизбрание парламента может произойти уже осенью

Свой прогноз для президента Украины в интервью "Апострофу" дал астролог Влад Росс.

По словам эксперта, он непоколебим перед внешним давлением, а его политика благоприятная для Украины.

"Все думали, его можно будет сломать на переговорах. "Газпром" хотел заключить контракт максимум на три года с низкими тарифами, а тут непрогибаемый Зеленский нам возвращает три миллиарда долларов долга и обеспечивает более или менее хорошие контракты", - сказал он.

Также он отметил, что согласно гороскопу, его ждут большие перемены.

"Все идет к тому, что будет и обновление его команды, монобольшинства. И, скорее всего, местные выборы пройдут осенью. Наверное будет и переизбрание парламента. Тем более, что в годовом гороскопе Зеленского Уран находится в "доме власти", поэтому он сам должен обновить свое монобольшинство и, скорее всего, это будет триста "спартанцев" вместо 450, как сейчас", - отметил он.

При этом астролог отметил, что в Украине возможны протесты, но они маловероятны.

"Из-за того, что многие не будут согласны с земельной реформой, весной возможны какие-то возмущения. И вместо маевок люди поедут устраивать какой-то очередной Майдан, но его, скорее всего, не будет. Повозмущаются, побастуют - и на этом все закончится", - добавил он.





Ранее астролог Елена Осипенко выразила уверенность в том, что Владимир Зеленский приведет Украину к миру, но столкнется с предательством и сложностями.

"У него в гороскопе знак Весы. Это знак мира, гармонии и равновесия. Такие люди особо не стремятся к власти в принципе, я не знаю как он даже туда попал, но если такие люди уже туда пришли, они будут делать миротворческую программу. Это их карма, это их судьба", - заявила астролог.



Также она отметила, что будут меняться лица рядом с президентом и его ждут предательства со стороны близких, но он это выдержит.

Напомним, "слуги народа" похвастались рекордными гонорарами: Зеленскому и не снилось.

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