Глава комитета экономистов Украины Андрей Новак рассказал о спекуляциях на валютном рынке и спрогнозировал курс доллара в январе

Новак поговорил с журналистом Politeka Online. Ведущая спросила, кто спекулирует на курсе гривны и будет ли подобное в 20-м году. (Чтобы посмотреть видео, достролльте страницу до конца).

Специалист уверен, что спекулируют на рынке доллара люди со свободным капиталом. Они покупают доллар по хорошей цене, а потом его продадут, когда гривна упадет.

"Конечно, перебросится, так как экономический процесс идет без перерыва. Мы сидим, а процесс продолжается. Кто занимается? Тот, кто владеет свободным капиталом. Почему я сейчас уверяю, что укрепление гривны, которое уже является аномальным по отношению к состоянию экономики, даже с того состояния бюджета. Почему это происходит. Это валютные спекуляции. Какая цель? Сейчас скупить как можно больше иностранной валюты, чтобы после обвала курса гривны ее как можно дороже продать", - сказал Новак.

Ведущая также спросила, когда закончится махинации с гривной и когда ждать падение гривны. Эксперт уверен, что обвала стоит ждать уже в январе. Ведь украинцы будут праздновать и это время идеальное для того, чтобы отпустить гривну в свободное падение. Ведь граждане уже поменяли доллары перед праздниками и не очень будут обращать внимание на курс валют.

"Идеальное время для подобных обвалов, это когда люди чем-то отвлечены. У нас будет целый январь праздников. Украинцы будут праздновать фактически целый месяц. На месте эти спекулянтов, самых высоких государственных чинов, НБУ и Правительства, лучше всего это делать в январе. Обвалить гривну, когда люди празднуют, не очень обращают на это внимание, ведь для празднования нужны гривны, которые уже были обменены, - заключил специалист.

Напомним, неожиданное решение НБУ по курсу валют вступило в силу

А еще Politeka писала, что курс доллара пробьет новое дно в 2020 году

Также Politeka сообщала, что доллар и евро неожиданно взлетели в цене





