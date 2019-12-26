Курс гривны продолжает укрепляться, однако цены в украинских магазинах не падают. Это связано с важным фактором, который сдерживает снижение стоимости товаров и услуг

По словам председателя Комитета экономистов Украины Андрея Новака, этим фактором является стоимость энергоносителей. Эксперт подчеркнул, что сегодняшняя ситуация с ценами в Украине вполне закономерна.

«Главным фактором повышения себестоимости товаров и услуг в Украине является большое повышение цен на энергоносители. Выросли в цене энергоносители, соответственно, повысилась себестоимость производства товаров и предоставления услуг», - заявил экономист.

Новак рассказал о том, что энергоносители довольно дорогие, а значит себестоимость товаров и услуг, производящихся внутри страны, также достаточно высокая. При этом импортные товары также продаются в торговых точках, где тоже есть такая статья расходов, как энергоносители.

Все это говорит о том, что, несмотря на падение доллара и укрепление гривны, украинцам стоит готовится к новому росту цен в связи с приближающимся повышением тарифов.

Он также отметил, что цены могли бы быть еще более высокими, однако их рост сдерживает невысокая покупательская способность населения.

Ранее мы писали, что гривна на протяжении последних нескольких месяцев постепенно укреплялась, и доллар стоил 24-25 гривен, но это может привести к печальным последствиям.

Экономические эксперты утверждают, что укрепление украинской национальной валюты было искусственным и может закончиться плохо. Причин для укреплений гривны в дальнейшем они не видят.

Так, экономический и политический эксперт Тарас Загородний заявляет, что искусственно заниженная стоимость гривны уже привела к недовыполнениям по бюджету, таможне и акцизам, которые у нас рассчитывались в долларах. Недополучает прибыль и Национальный банк – в НБУ уже заявили о 12,3 миллиарда гривен недостачи. Также страдают и украинские экспортеры: цена на экспортируемую продукцию занижена на 15% от их ожиданий.

Напомним, НБУ "заморозил" курс валют, доллар и евро снова удивят.

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