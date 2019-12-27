Отныне курс гривны относительно иностранных валют будет появляться на сайте регулятора раньше

Об этом говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

НБУ будет публиковать официальный курс гривны относительно иностранных валют в 16 часов каждый день, а не до 18:00, как это было раньше.

В частности известно, что ранее для ускорения расчета и обнародования официального курса гривны использовались данные с сайтов других центральных банков – их освещали с определенным лагом, поэтому публиковать официальный курс гривны ко всем валютам быстрее не было возможности. Отныне НБУ использует кросс-курсы котировки иностранных валют в системе Bloomberg, а они рассчитываются в 15:30 по Киеву каждый день.

Кроме этого, известно, что НБУ будет публиковать курс за одну единицу иностранной валюты, например за 1 доллар США - сумма в гривне, а не за сто единиц, как это было ранее, тем самым делая пользование для украинцев более удобным.

Также есть нововведения относительно того, что курс которых иностранных валют будет публиковаться ежемесячно, а каких – традиционно - ежедневно.

Напомним, по прогнозам Нацбанка, в 2019 экономика Украины вырастет на 3,5%, в 2020 году - на 3,5%, в 2021 году - на 4%. Что касается прогнозов инфляции, то за 2019 год - 6,3%, в 2020 и 2021 годах – по 5%, говорится в выводах НБУ. Также НБУ снизил учетную ставку на 1%. Так от 25 октября 2019 года она составляет 15,5%, прогноз на конец 2020 года - 8%.

Напомним также, не исключено, что курс доллара в Украине в 2020 году может достигнуть рекордной отметки.

Сразу несколько экспертов уверены, что гривна продолжит укрепляться в 2020 году и курс доллара сможет побить новый рекорд.

Но с ними не согласен Минфин, который более сдержан в прогнозах.

По словам аналитика Максима Пархоменко, национальная валюта будет и дальше укрепляться по отношению к доллару и опуститься до отметки в 22 грн/$.

Как утверждает эксперт Вадим Иосуб, на валютном рынке может произойти катастрофа, если НБУ вернется к "старым порочным практикам" вмешательства в курсообразование.

"Сейчас НБУ придерживается политики инфляционного таргетирования, и, как следствие, плавающего валютного курса. Регулятор сознательно не вмешивается в курсообразование", - подчеркнул финансовый аналитик.

Иосуб также заявил, что совет НБУ, которому отчитывается Национальный банк, раскритиковал такое стремительное укрепление гривны по отношению к доллару.

Как известно, при подготовке государственного бюджета на 2020 год Министерство финансов заложило курс доллара на уровне 24,8-27 гривен. Предыдущим прогнозом от профильного министерства был курс доллара на уровне 28,2 грн/$.

Напомним, курс доллара обвалится после Нового года: что ждет гривну.

Как сообщала Politeka, доллар и евро резко обвалились, украинцы бегут в обменники.

Также Politeka писала, что в обменниках происходит невероятное, курс валют побил все рекорды в Украине: доллар по 19.