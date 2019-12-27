Не исключено, что курс доллара в Украине в 2020 году может достигнуть рекордной отметки

Об этом пишет РБК-Украина.

Сразу несколько экспертов уверены, что гривна продолжит укрепляться в 2020 году и курс доллара сможет побить новый рекорд.

Но с ними не согласен Минфин, который более сдержан в прогнозах.

По словам аналитика Максима Пархоменко, национальная валюта будет и дальше укрепляться по отношению к доллару и опуститься до отметки в 22 грн/$.

Как утверждает эксперт Вадим Иосуб, на валютном рынке может произойти катастрофа, если НБУ вернется к "старым порочным практикам" вмешательства в курсообразование.

"Сейчас НБУ придерживается политики инфляционного таргетирования, и, как следствие, плавающего валютного курса. Регулятор сознательно не вмешивается в курсообразование", - подчеркнул финансовый аналитик.

Иосуб также заявил, что совет НБУ, которому отчитывается Национальный банк, раскритиковал такое стремительное укрепление гривны по отношению к доллару.

Как известно, при подготовке государственного бюджета на 2020 год Министерство финансов заложило курс доллара на уровне 24,8-27 гривен. Предыдущим прогнозом от профильного министерства был курс доллара на уровне 28,2 грн/$.

Тем временем в Facebook объяснили вчерашнюю хитрость НБУ на рынке. Как рассказал блогер Сергей Наумович, госрегулятор 26 декабря купил на межбанке почти миллиард долларов.

По его словам, после этой покупки гривна резко упала, но на сайте НБУ так и не появилось никаких объяснений, почему руководство регулятора решилось на такую операцию.

"А теперь представьте себе, что кто-то "абсолютно случайно" владел инсайдерской информацией о планируемой покупке крупной суммы государственным банковским регулятором, зная, что это повлечет за собой обвал гривны. А представьте, если кто-то за несколько месяцев владел информацией о такой дате. Этот человек на ровном месте обогатился на десятки, сотни миллионов гривен с помощью тупой спекулятивной операции. Тут слово "барыги" очень близко к своему предназначению", - подытожил Наумович в своем Facebook.

Напомним, курс доллара обвалится после Нового года: что ждет гривну.

Как сообщала Politeka, доллар и евро резко обвалились, украинцы бегут в обменники.

Также Politeka писала, что в обменниках происходит невероятное, курс валют побил все рекорды в Украине: доллар по 19.