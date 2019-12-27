Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на уровне 23,29 гривен за доллар, что дороже на 4 копейки, чем днем ранее

НБУ объявил официальный курс доллара на 27 декабря. Он оказался на четыре копейки дороже, чем 26 декабря, в четверг. Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Официальный курс доллара на 27 декабря:

2329,2885 гривен за 100 долларов (+3,7730 гривен)

Курс доллара на 26 декабря:

2325,5155 гривен за 100 долларов.



Евро подорожал на четыре копейки. Курс составит 27 декабря 25,80.

Ранее мы сообщали, что курс валют после Нового года резко изменится.

Эксперты сообщили, что доллар в Украине ждет большое падение, но в Минфине сдерживаются от таких прогнозов.

Так, по мнению некоторых специалистов, доллар в 2020 году будет стоить 20 - 22 гривны. В Минфине же заложили прогнозируемый курс доллара на отметке 24,8-27 грн.

Предыдущий прогноз Минфина был на уровне 28,2 грн.

Отметим, в частности аналитик Максим Пархоменко считает, что гривна осуществит победное шествие в наступающем году и достигнет 22 гривен за один доллар.

По словам аналитика Вадима Иосуба, если НБУ вернется к старым практикам, вмешавшись в курсообразование, то может случиться кризис.

Другие специалисты уверены, что доллар может достичь отметки 2015 года, когда иностранная валюта торговалась на уровне 20-21 грн/доллар США.

Сообщалось, что цены на бензин и дизтопливо рухнули.

Цены на бензин и дизтопливо на станциях крупных сетей 24 декабря существенно изменились

Об этом сообщил директор консалтинговой группы "А-95" (Киев) Сергей Куюн на своей странице в Facebook.

Отмечается, что цены на автомобильное топливо опустились на 0,5-1 грн/л.

До этого сообщалось, что накануне президент Владимир Зеленский во время совещания с представителями рынка призвал крупнейшие сети автозаправочных станций более активно снижать цены на бензин и дизтопливо.

Напомним, доллар рекордно обвалился, но цены в магазинах продолжают кусаться

А еще Politeka писала, что доллар и евро летят на дно, НБУ изменил курс валют

Также Politeka сообщала, что курс доллара в 2020 году рухнет



