Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на уровне 23,29 гривен за доллар, что дороже на 4 копейки, чем днем ранее
НБУ объявил официальный курс доллара на 27 декабря. Он оказался на четыре копейки дороже, чем 26 декабря, в четверг. Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу регулятора.
Официальный курс доллара на 27 декабря:
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2329,2885 гривен за 100 долларов (+3,7730 гривен)
Курс доллара на 26 декабря:
2325,5155 гривен за 100 долларов.
Евро подорожал на четыре копейки. Курс составит 27 декабря 25,80.
Ранее мы сообщали, что курс валют после Нового года резко изменится.
Эксперты сообщили, что доллар в Украине ждет большое падение, но в Минфине сдерживаются от таких прогнозов.
Так, по мнению некоторых специалистов, доллар в 2020 году будет стоить 20 - 22 гривны. В Минфине же заложили прогнозируемый курс доллара на отметке 24,8-27 грн.
Предыдущий прогноз Минфина был на уровне 28,2 грн.
Отметим, в частности аналитик Максим Пархоменко считает, что гривна осуществит победное шествие в наступающем году и достигнет 22 гривен за один доллар.
По словам аналитика Вадима Иосуба, если НБУ вернется к старым практикам, вмешавшись в курсообразование, то может случиться кризис.
Другие специалисты уверены, что доллар может достичь отметки 2015 года, когда иностранная валюта торговалась на уровне 20-21 грн/доллар США.
Сообщалось, что цены на бензин и дизтопливо рухнули.
Цены на бензин и дизтопливо на станциях крупных сетей 24 декабря существенно изменились
Об этом сообщил директор консалтинговой группы "А-95" (Киев) Сергей Куюн на своей странице в Facebook.
Отмечается, что цены на автомобильное топливо опустились на 0,5-1 грн/л.
До этого сообщалось, что накануне президент Владимир Зеленский во время совещания с представителями рынка призвал крупнейшие сети автозаправочных станций более активно снижать цены на бензин и дизтопливо.
Напомним, доллар рекордно обвалился, но цены в магазинах продолжают кусаться
А еще Politeka писала, что доллар и евро летят на дно, НБУ изменил курс валют
Также Politeka сообщала, что курс доллара в 2020 году рухнет