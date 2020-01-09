Правительства Алексея Гончарука фактически продолжает политику предыдущего Кабмина, начиная от бюджета и заканчивая отсутствием обсуждения системных реформ

Такое мнение в интервью Politeka-online высказал известный украинский экономист Андрей Новак. Чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца.

Так, бюджет 2020 года – структурно полная копия бюджетов 2018 и 2019 года. Кроме того, не слышно, чтобы правительство обсуждало бюджетную реформу, налоговую, пенсионную с переходом на накопительные уровни, медицинскую с переходом на обязательное медстрахование. Никаких дат, ориентиров, ничего.

«Никаких системных изменений правительство даже не инициирует», – констатирует экономист.

Ранее мы писали, что экономист Юрий Атаманюк назвал отсутствие четкой экономической стратегии у Кабмина путем к пропасти.

По его словам, до конца года дырка в госбюжете Украины будет порядка 130 миллиардов гривен, что равно пяти миллиардам долларов, и заткнуть ее правительство надеется, получив кредит МВФ. Если транш сорвется, зарплаты и дальше не будут выплачивать, а соцвыплаты заморозят, люди снесут Кабмин. И у Гончарука это прекрасно понимают.

Мы также писали, что премьер-министра обвинили во лжи и вредительстве Украине. Редактор издания «БизнесЦензор» Сергей Головнев считает, что глава правительства изначально неправильно докладывает украинцам о текущей ситуации.

«Информационная деятельность Алексея Гончарука – чистое вредительство», - заявил аналитик. Он обратил внимание, что пресс-служба Кабмина часто ошибается в публикациях. Например, путает миллиарды и миллионы. А порой и вовсе удаляет свои материалы. В то же время премьер-министр подливает масла в огонь, рассказывая, что все хорошо.

Напомним, Береза показал, на что Гончарук обрек украинцев: "Доцарювалися".

Как сообщала Politeka, зарплаты могут резко урезать, Гончарук дико оскандалился инициативой: «Вымрут целые города».

Также Politeka писала, что Лесев раскрыл подлую схему Гончарука в Кабмине: «Ставят нашу безопасность под угрозу».