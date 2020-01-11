Последние события на Ближнем Востоке поставили мир на грань большой войны
Причем эта война могла быть как региональной, так и втянуть великих мира сего.
Об этом в интервью Politeka-online заявил известный политолог Андрей Ермолаев.
«У меня напрашивалась аналогия с подноготной начала Первой мировой войны, когда убийство известного государственного деятеля эрцгерцога Франца Фердинанда стало приводным ремнем большой европейской трагедии, а потом и мировой. Убийство генерала Сулеймани неприкрытое, признанное со стороны США и выглядевшее, как откровенный ультиматум Ирану действительно поставило и эти страны, и весь мир на грань», – пояснил он.
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Однако, уверен экперт, эта грань еще не перейдена. Уделяя слишком много внимания деталям в виде убийства генерала, ракетной атаки Ирана, гибели украинского самолета, мало кто понимает, что за кадром остается процесс, который никак не связан с 2020 годом.
Он связан с большим переходом к новому качеству взаимоотношений государств и капитала: от геополитики к геоэкономике. И в будущем сильные корпоративные страны, освоившие инструменты геоэкономики, смогут побеждать без использования физической силы.
Поэтому вся ситуация на Ближнем Востоке, предполагает Ермолаев, была попыткой заманить Трампа в ловушку.
«Трамп, кроме своей эпатажности, специфики характера, связан с новой политикой Штатов: переходе от геополитики к геоэкономике. Он любит торговые войны как способ надавить и договориться, вместе со своей администрацией они стараются чаще использовать серьезные экономические аргументы, чем бряцать оружием, а с партнерами по НАТО он тоже говорит языком экономики».
Поэтому трендов в ближайшее время будет два: самодискредитация всех геополитических структур и эпоха государств-эгоистов и капитала, где воинская сила будет в качестве фасада и применяться все реже, а все чаще станет звучать аргумент доллара, инвестиций и санкций.
Напомним, Трамп взбудоражил видом в шлеме и накидке.
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