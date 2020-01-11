Американского президента Дональда Трампа высмеяли в яркой карикатуре

Известно, что 3 января американцы атаковали иранцев на территории Ирака - погиб генерал Касем Сулеймани, пишет Рoliteka.net.

Спустя пять дней Иран снова нанес ракетные удары по американским базам в Ираке.

Художник Сергей Елкин сделал новую карикатуру на Трампа. Последний предстал в образе древнегреческого бога войны Ареса.

Американский лидер изображен с мечом и шлейфом, который развивается по ветру. По замылу автора картинки, Трамп, приказав убить генерала Сулеймани представил себя богом войны.

За несколько дней пост Елкина собрал более 400 лайков и много комментариев.

"Хороший рождественский подарок Путину сделал Трамп ! Не зря Жирик пил шампанское в студии , когда этого " стратега "выбрали президентом США", "Удобно быть Богом Войны, тусуясь в своем флоридском имении! Это вам не старые добрые времена, когда правитель должен был идти на войну со своими солдатами!", "Да без сомнения дегенерат!", "Трамп показал миру, что нужно ликвидировать одиозных упырей, чтобы спасти в будущем тысячи, сотни тысяч людей", "Не просто один бог - целый ареопаг ему по плечу... на котором головы, кажется, нету (((((((((", "Просто хочется слупить максимум очков перед выборами", "Ох, стрёмно..", - написали пользователи сети.

Напомним, Трамп 8 января выступил с оправдательным заявлением по поводу ситуации с Ираном.

Конфликт между США и Ираном разгорелся с новой силой после уничтожения главаря КСИР Касема Сулеймани.

После убийства Иран заявил, что будет мстить Трампу и предложили за "его голову" 80 миллионов долларов.

Главарь КСИР - терорист номер один. Также Трамп сообщил, что США хочет остановить войну, а не развязать ее.

Напомним также, что Ближний Восток имеет для США куда более важное значение, чем Украина.

Такое мнение высказал известный украинский журналист Виталий Портников.

По мнению Портникова, все еще остается открытым вопрос о том, какую тактику использует Дональд Трамп. Он не захочет в открытую конфликтовать с Ближним Востоком

Напомним, Иран пошел в атаку на США, выпущены ракеты.

Как сообщала Politeka, конфликт между США и Ираном: "это хорошо спланированный...", неожиданные детали.

Также Politeka писала, что Иран в обмен на Украину: раскрыты детали роковой сделки Путина и Трампа.