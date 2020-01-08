На Ближнем Востоке разгорается масштабный конфликт между Ираном и США, и, как ни странно, он может помочь Владимиру Путину снова стать одним из крупнейших мировых игроков

Проявившийся было интерес США к Восточной Европе может очень быстро сойти на нет, если кризис на Ближнем Востоке не разрешится в ближайшее время, и значение этого региона для Трампа сегодня намного выше, нежели проблемы всех постсоветских республик вместе взятых.

Такое мнение в своем блоге высказал известный украинский журналист Виталий Портников, передает Politeka.

Иран, окончательно отказавшись от ядерной сделки 2015 года, существенно ослабил свои позиции, а у Исламской Республики поубавилось союзников. Несмотря на то, что лидеры европейских стран не с особым восторгом принимают решение Дональда Трампа о ликвидации генерала Сулеймани, они точно не поддержат идею распространения ядерного оружия.

Китай тоже не рискнет вступать в открытый конфликт с главой Белого дома, поскольку и так еле регулирует экономические отношения с США.

В таком случае остается лишь российский президент Владимир Путин. В Иране с надеждой будут смотреть в сторону РФ, ведь именно Россия, построив АЭС в Бушере, создала возможности, которыми пользуются иранские аятоллы.

Многие эксперты не думают, что Путин пойдет на откровенную конфронтацию с США: он заинтересован в дружбе с Трампом и ему не нужно противостояние. Другой вопрос, как поведет себя американский лидер и не решит ли он обратиться к ВВП как к «последнему другу Ирана», если захочет выйти из ближневосточного конфликта, чтобы не похоронить свой рейтинг перед новыми выборами.

«Ничего нового в такой позиции тоже не будет. Разве Москва не была активным участником "ядерной сделки", разве не уговаривала иранцев тогда, когда американцы и европейцы ничего не могли от них добиться? Разве Обама не пошёл на договоренности с Путиным по Сирии – что, собственно, и привело к значительному усилению российских позиций на Ближнем Востоке и, соответственно, к ослаблению американских?», – рассуждает Портников.

На фоне таких событий украинский скандал может отойти на третий план, Беларусь перестанет интересовать Запад, если тому понадобиться «дружить» с Путиным. Поэтому США могут пойти на то, чтобы не мешать русским в их традиционной «зоне влияния», лишь бы Россия не мешала США разобраться с иранской проблемой или даже посодействовать ее решению.

«В этом смысле отмененный из-за событий в Ираке визит госсекретаря Майка Помпео в Киев и Минске выглядит печальным и показательным символом возможных перемен», – подытожил автор.

Напомним, Боинг с украинцами рухнул под Тегераном.

Как сообщала Politeka, цены на нефть взлетели после крушения украинского самолета.

Также Politeka писала, что Иран пошел в атаку на США, выпущены ракеты.