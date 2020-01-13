Украинский политик, лидер партии "Рідна країна" Николай Томенко прокомментировал законопроект "Слуг народа", касающийся работы народных избранников

Как передает Politeka.net, политик рассказал о двух идеях, которые "слуги" хотят продвинуть в начале 2020 года (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Две фундаметальные идеи, которые сегодня предлагает "Слуга народа". Арахамия сказал, что народ не может работать и днем, и ночью на такой позорной зарплате (напомню где-то 30-35 плюс депутатские 30-35 - в целом около 60 получают). Минимальная зарплата должна быть 100 000 ... это первая идея - увеличить заработную плату. И вторая идея - голосовать только по четвергам. Что это значит? в среднем в месяц депутаты работают две недели в пленарном режиме, то есть они будут принимать ришения два дня в месяц", - отметил Томенко.

По словам политика, наравне с возможным ростом зарплат, также увеличиваются и расходы на Верховную Раду в целом. За последние пять лет расходы выросли в три раза.

Политик очертил возможные варианты выхода из ситуации:

"Если сравнить расходы на Верховную Раду, то в 2015 году они были около 700 миллионов, сейчас в районе 2 миллиардов 100 миллионов гривен. То есть в три раза Верховная Рада подорожала за последние пять лет. Такой дорогой Верховной Рады в мире, наверное, нет, которая есть у нас. Зарплаты хотят повысить, расходы увеличить, а работать не хотят... Есть две позиции: заставить их работать или забрать у них заработную плату и все льготы, которые остались. И это будет честно и справедливо... Я думаю, что при жесткой атаке информационной, мы объясним, что нельзя платить такие заработные платы и такие деньги на содержание Рады, которая два раза в четверг голосует. Но надо еще проголосовать. Это же законопроект... То есть у нас есть два варианта: либо не допустить такое голосование и заставить их работать хотя бы восемь дней в месяц, а не два дня в пленарном режиме, или в случае такого голосования заяняться дефинасированием...", - подытожил Томенко.

Напомним, Томенко объяснил, за что депутатам зарплата в 100 тысяч: "Рыбный день!"