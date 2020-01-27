Президент России Владимир Путин повторяет действия Иосифа Сталина перед войной и готовится к рывку

Такое мнение в интервью Politeka Online выразил консультант по стратегии и аналитик Владимир Стус. (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)



По его словам, изменения в Конституции это не план России, а "выход из окопов".

"Фактически они отменяют ту структуру власти, которая была и развязывают себе руки. Когда Сталин готовился к войне он делал то же самое. Путин вышел из окопов, он готовится к рывку. Все согласятся на условия России и тогда исполнится голубая мечта - Ялта -2", - считает эксперт.



По его словам на это рассчитывает не только Путин.

"К внешнему противостоянию готовиться Китай - страна, которая долгое время не может находиться без внешнего врага. И все остальные страны тоже", - заключил он.



Ранее директор Гарвардского украинского научного института Сергей Плохий заявил, что «Русский мир» на востоке Украины – это не просто спецоперация ФСБ, за этим понятиям стоят века пропаганды.

По его словам, «русский мир» – это не столько политтехнология, как своего рода национальный проект, который так никогда и не стал чем-то вроде государства. Это проект «великой русской нации», и о нем писал еще историк Алексей Миллер по отношению к XIX веку. Речь о Валуевском циркуляре, запрещавшем печать книг на украинском языке и прочее.

Напомним, отец "русского мира" в приступе истерики набросился на украинцев.

Как сообщала Politeka, Укрзализныця оскандалилась из-за языка, такого позора давно не было.

Также Politeka писала, что друг Путина публично пригрозил украинцам.





