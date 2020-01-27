Глава РФ Владимир Путин стремится продемонстрировать Западу и российским элитам свой образ «миротворца»

Позицию «миротворца» он в первую очередь показал, отправив в отставку с поста помощника президента Российской Федерации, куратора по вопросу Украины Владислава Суркова.

Такое мнение озвучил бывший депутат российской Государственной думы России Илья Пономарев.

Российский политик выразил мнение, что единственная цель Владимира Путина заключается лишь в одном: он желает, чтобы лидеры мировых государств прибыли с визитом в Российскую Федерацию к 9 мая.

По мнению Пономарева суть этого решения состоит в том, чтобы добиться некоторого успокоения в отношениях РФ с Европой. Путину важно, чтобы на 75-летие победы нормализировались отношения с другими государствами, ведь тогда можно не напрягаясь, совершить трансформацию власти, уже никто не сможет перечить перед «силой его успеха».

Также ему необходимо, как-то успокоить российскую элиту, которая беспокоится о своем будущем из-за санкций Запада. А задобрив их Путин сможет и дальше диктовать свои условия правления в РФ.

Ко всему прочему, Путину нужно что-то решать с Донбассом, для этого он также обрисовал себе сроки.

«Он хочет иметь в этой ситуации дружественный Запад и успокоенные российские элиты. А успокоенные - это когда будут сняты европейские санкции. Мир на Донбассе ему объективно нужен и быстро. До этих самых майских праздников», - заявил Пономарев.



Кроме того, он считает, что пришедший на смену Суркову Дмитрий Козак успел завоевать репутацию переговорщика, не склонного к интригам и выполняющим команды высокопоставленного руководства. Поэтому судьба мира все еще в руках президента России Владимира Путина.

Напомним, Путин взялся за старое, украинцев предупредили о катастрофе.

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