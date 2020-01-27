Глава РФ Владимир Путин стремится продемонстрировать Западу и российским элитам свой образ «миротворца»

Позицию «миротворца» он в первую очередь показал, отправив в отставку с поста помощника президента Российской Федерации, куратора по вопросу Украины Владислава Суркова.

Такое мнение озвучил бывший депутат российской Государственной думы России Илья Пономарев.

Сурков и Путин

Российский политик выразил мнение, что единственная цель Владимира Путина заключается лишь в одном: он желает, чтобы лидеры мировых государств прибыли с визитом в Российскую Федерацию к 9 мая.

По мнению Пономарева суть этого решения состоит в том, чтобы добиться некоторого успокоения в отношениях РФ с Европой. Путину важно, чтобы на 75-летие победы нормализировались отношения с другими государствами, ведь тогда можно не напрягаясь, совершить трансформацию власти, уже никто не сможет перечить перед «силой его успеха». 

Также ему необходимо, как-то успокоить российскую элиту, которая беспокоится о своем будущем из-за санкций Запада. А задобрив их Путин сможет и дальше диктовать свои условия правления в РФ.

Владимир Путин

Ко всему прочему, Путину нужно что-то решать с Донбассом, для этого он также обрисовал себе сроки.

«Он хочет иметь в этой ситуации дружественный Запад и успокоенные российские элиты. А успокоенные - это когда будут сняты европейские санкции. Мир на Донбассе ему объективно нужен и быстро. До этих самых майских праздников», - заявил Пономарев.

Кроме того, он считает, что пришедший на смену Суркову Дмитрий Козак успел завоевать репутацию переговорщика, не склонного к интригам и выполняющим команды высокопоставленного руководства. Поэтому судьба мира все еще в руках президента России Владимира Путина.

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