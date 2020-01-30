В апреле прошлого года значительная часть олигархического окружения президента РФ Владимира Путина приняла решение о его отстранении

При власти он остался достаточно случайно, а внесение изменений в Конституцию – расплата за возможность еще посидеть в президентском кресле. Такое мнение в интервью Politeka-online высказал лидер партии «Европейская партия Украины» Николай Катеринчук. Чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца.

По информации гостья студии, полученной от людей, которые любят Россию и находятся в оппозиции к действующей власти, Путин сейчас на выходе.

«Он понимает, что ему сейчас лучше переформатировать свое присутствие во власти и не оставаться на должности президента. Потому что он знает, что вокруг него кольцо уже сужается, и он может потерять власть. А если он потеряет власть, то это будет для него катастрофа», – отмечает Катеринчук.

Предложение об изменении в Конституцию ему положили на стол также в апреле прошлого года.

«Ему сказали, что он должен сделать это, или будет по-другому. Это было решение не его, но сейчас он идет именно по этому сценарию, и, как вы видите, очень быстро. Госдума за четыре дня уже рассмотрела все поправки и, я думаю, внесла в первом чтении все эти изменения. И все это очень скоро будет сделано», – пояснил политик.

Катеринчук добавил, что большинство окружения Путина, которое он взрастил у себя под боком, – наполовину иностранцы, у которых семьи, дома, многомиллиардные счета и активы за границей, а потому они очень уязвимы с точки зрения западного процесса. И сейчас российский президент стал для них, мягко говоря, неудобен.

«Своими амбициями по Крыму, Донбассу и Сирии он сделал Россию страной-изгоем, с которой никто не хочет иметь дела, которую боятся, и где продвигаться в цивилизованный мир, где технологии и инвестиции, становится невозможно. По большому счету он свою функцию как человек, который поднял Россию, прежде всего, экономически, уже выполнил, и сейчас идет только спад этого процесса. И все больше бюджет РФ зависит от нефтедоллара. Не смогли они построить инновационную экономику, не привлекли инвестиции. Все идет в системе полураспада», – отметил Катеринчук.

Что же касается Украины, то ей после ухода Путина хуже не станет. Наоборот, у нее появятся новые возможности.

«Вы не думайте, что кто-то придет и будет еще хуже Путина. Там будет много внутренних проблем, и я думаю, что нам будет под силу, если мы будем сильные и организованные, и хотеть этого, то мы очень скоро сможем вернуть и Донбасс, и Крым», – резюмировал политик.

Напомним, Путин решил отгородиться от Украины «железным занавесом».

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