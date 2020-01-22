В сети высмеяли страх президента России Владимира Путина



Как передает Politeka.net соответствующая запись опубликована в Twitter-аккаунте Борис Абрамыч.

"Источник ФСО:У В.Путина есть специальный человек, который сопровождает его в туалет в зарубежных поездках. Продукты жизнедеятельности президента собираются в контейнер, чтобы не попасть в руки спецслужб противника.", - говориться в сообщении.

В соцсетях довольно бурно отреагировали на такую новость.

"Вот вы смеётесь, а это возможно будущий министр канализации России", " Это чтобы не смогли определить какой двойник в данный момент присутствует на мероприятии. Для этого и стаканчик свой", " Это офицер ФСО в звании полковника, который, в том числе его подтирает...", "Главный говночист страны. Скоро на повышение пойдет, в губернаторы.", "Чтобы облапошить спецслужбы, можно гадить в газетку, а в сортир сливать специально принесенные с собой в контейнерах. Чтобы там интригующие показатели были.", "Мужик наклонился, подбирает что ли? Да, на ходу упало ))" - шутили под постом.

Ранее, российского президента Владимира Путина подняли на смех после неоднозначного решения.

Как известно, во время традиционного Послания Федеральному собранию Владимир Путин заявил о том, что планирует в очередной раз переписать Конституцию Российской Федерации.

На этот раз карикатурист Сергей Елкин в привычном для себя стиле подшутил над российским президентом.

На карикатуре можно увидеть Владимира Путина, который сидит верхом на лошади под названием "поправки в конституцию", всячески подгоняя ее розгой.

Напомним, Путин подготовил РФ к новым боевым действиям

Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с оружием "судного дня", россияне в ауте.

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