Владимир Путин не первый раз пойман на лжи

Польша и Россия обменялись взаимными претензиями, кроме того, Владимира Путина обвинили во лжи

Между Москвой и Варшавой продолжает накаляться обстановка со взаимными обвинениями. Заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский обратился с требованием к главе Кремля рассказать правду о Холокосте.

Так, Шинковский отверг обвинения Путина, включившего Польшу в список государств, которые виновны в развязывании Второй мировой войны.

Заместитель главы МИД назвал ложью слова Владимира Путина и предоставил серию документов, в которых отмечен призыв властей Польши к союзникам спасти евреев.

Польша также предупредила Путина о невозможности "использования жертв Второй мировой войны и холокоста для текущих политических целей".

В сообщении Европарламента сказано, что большинство фактов указывает именно на русскую ответственность в начале войны. Ведь они спровоцировали боевые действия, когда заключили пакт Молотова-Роббентропа.Заместитель председателя Еврокомиссии Вера Йоурова подчеркнула, что искажение истории угрожает демократическому обществу. Также ранее сообщалось, что большинство представителей Европарламента пошли против высказываний Путина и поддержали мнение Польши, что именно СССР несет ответственность за начало Второй мировой войны.

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