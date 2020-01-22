Польша и Россия обменялись взаимными претензиями, кроме того, Владимира Путина обвинили во лжи
Между Москвой и Варшавой продолжает накаляться обстановка со взаимными обвинениями. Заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский обратился с требованием к главе Кремля рассказать правду о Холокосте.
Так, Шинковский отверг обвинения Путина, включившего Польшу в список государств, которые виновны в развязывании Второй мировой войны.
Заместитель главы МИД назвал ложью слова Владимира Путина и предоставил серию документов, в которых отмечен призыв властей Польши к союзникам спасти евреев.
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Польша также предупредила Путина о невозможности "использования жертв Второй мировой войны и холокоста для текущих политических целей".
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