Самоподжог человека под зданием Офиса президента многое меняет для чиновников, поскольку дальше будет только хуже

Об этом в эфире Politeka On-line заявил политолог Руслан Бортник (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца).

«Вот так себя повел отдельный человек. Но с другой стороны, он демонстрирует, в каком состоянии души находится часть украинцев. В принципе, поджоги для Украины не привычны. В отличии от азиатских стран, где такие самоподжоги - традиционная форма протеста. Это означает, что люди доведены при помощи информационной политики, реальной жизнью, и так далее до определенного предела. Более того - это очень опасная вещь с точки зрения политических технологий. Теперь власти будет сложно протягивать какие-то нормы, против которых эти люди стояли», - отметил он.

Бортник утверждает, что несмотря на то, то пока не ясны точные мотивы мужчины, это уже много меняет для украинских чиновников.

«Теперь аргументы о том, что, мол, это никого не волнует - нельзя использовать. Из-за того, что ему не дали землю. Или неправильно ее разделили. Противники Зеленского получают очень жесткий дополнительный аргумент. Мне кажется, что власти не совсем адекватно отреагировала на всю эту ситуацию», - подчеркнул он.

По мнению эксперта, наше общество «переступает все новые и новые барьеры».

«И то, что раньше считалось невозможным, становится возможным. И общественное сознание уже созрело к абсолютно не стандартным для нас форам протеста», - уточнил он.

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