Пострадавший от своих же рук рассказал, кто он и зачем совершил самоподжог сегодня, 26 февраля, в Киеве

Мужчину зовут Александр, он приехал из села Новоивановка Сумской области. А его одиночная "акция протеста" под окнами президента Владимира Зеленского касалась земельной реформы (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз). Так что никакого отношения к митингу медиков, который проходил на том же месте, мужчина не имел.

"Я хочу, чтобы меня услышали. Никому плохо не сделал. Причина? Безвластие, коррупция. Земля… которую у нас украл сельский совет. Нам не дали распаивать, украли все документы. Нет закона, у них закон – деньги. Чувствую себя очень тяжело и плохо", - поделился потерпевший.

С легкими ожогами его доставили в больницу для оказания помощи. Правоохранители занялись установлением личности горе-пикетчика. По предварительной информации, он живет в Сумской области и имел проблемы с местными властями.

Ранее мы сообщали, в сети появились кадры этого события. Горящий мужчина выбежал из толпы демонстрантов. Его тут же повалили на землю и начали тушить.

Активист поджег себя под Офисом президента Gepostet von Информатор Киев am Mittwoch, 26. Februar 2020

Напомним, в середине января украинцы устраивали масштабные бунты в центре столицы - против запуска рынка земли. Противники реформы перекрыли улицу Институтскую на перекрестке с улицей Липской. В руках они держали плакаты против против снятия моратория на продажу земли, а также плакаты с критикой в адрес действующего министра экономики Тимофея Милованова, который поддержал эту реформу.

В результате акции, прошедшей 15 января, пострадал один из пикетчиков, на которого наехал автомобиль во время блокады движения. Водители и митингующие крутили друг другу дули и кидались банановыми шкурками.

Напомним, бунт под Радой только начало, Киев ждет настоящая встряска: "как только Зеленский уедет...".

Также Politeka писала о том, что толпа окружила Офис Президента, Зеленский скрылся в селе: эксклюзивные кадры.