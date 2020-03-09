НАТО обязаны поддержать Турцию в конфликте с Россией, иначе она будет иметь полное право выйти из блока

Такое мнение выразил политический эксперт Виктор Небоженко в эфире Politeka-online (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По словам эксперта, в сирийском регионе назрела очень опасная ситуация, ведь в 300 километрах от боев находится крупная американская база, на которой расположено 80 атомных бомб. Он заявил, что ситуация в Сирии очень опасная.

«Какое отношение это имеет к Украине? Самое прямое. До 2014 года у нас был договор со странами НАТО и Россией о защите национальных интересов Украины и безопасности взамен на то, что мы сдали ядерное оружие. Будапештский меморандум был нарушен и с ним никто не считался. Мы только жалуемся, что НАТО нас не поддержало. А Россия, в свою очередь, говорит, что так будет с каждым», - отмечает Небоженко.

Эксперт уверяет, что происходящее в Идлибе, очень тщательно анализирует от Финляндии до Каира. Если НАТО выступит в пользу Турции, которая является членом НАТО, это будет первое решительное действие по отпору российской агрессии, которая идет уже не в сторону Европы, а на Юг.

Небоженко подчеркнул, что в дипломатических кабинетах Европы и России сейчас идут переговоры. И Путин понимает - если НАТО не поможет Турции, то Турция имеет право сама защищаться и дистанцироваться от НАТО. А это южный фланг НАТО.

«За Турцию идет яростная борьба. Если Путин получит Турцию – это будет приз гораздо выше, чем он имеет сейчас в Донецке», - подчеркнул Небоженко.

Эксперт также добавил, что весь мир увидел аналогию между борьбой за Идлиб и нападением на Донбасс и Крым.

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