У мережі з'явилося фото з президентом Росії Володимиром Путіним і главою Туреччини Реджепом Ердоганом під час їх особистої зустрічі
Як передає Politeka.net, цікавий момент помітили в Facebook групі "Баба і кіт".
На кадрі лідери РФ і Туреччини сидять один навпроти одного в кріслах. На цілком звичайному фото користувачі мережі помітили дивина: в обох дивний вираз, суміш невдоволення з якоюсь відразою.
Коментуючи даний знімок, багато користувачів мережі відзначили, що в такому погляді Путіна президент України Володимир Зеленський навряд чи міг побачити бажання до світу, але не обійшлося і без жартів у бік президента РФ.
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"Невже Ердоган теж побачив у цих очах бажання до миру?", "Реджеп, а може не треба?- Треба, Вова. Треба! ","У кого силікон зараз лопне ..)) "Наташа я сумувала", "Цілуй руку, шакал!", - писали користувачі мережі.
Раніше в мережі черговий раз підняли на сміх президента Росії Володимира Путіна через його зростання.
На кадрі президент РФ зображений у вигляді Мойсея, який в руках замість скрижалей тримає табличку з написом «Конституція». Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.
«Він перший за борт полетить», «на ковчег його», «Це ж Сусанін», «Судячи з напрямку двадцятирічного руху в бік якогось стародавнього архаїчного царства, швидше, виходить хтось рівно навпаки», «Будь-якого вождя треба підкидати 2 рази..а ловити один раз...», «Хоч би ці "скрижалі" його з гори в прірву викрали!», - писали в мережі.
Нагадаємо, Путін на камеру зізнався в залежності і розгнівав росіян.
Як повідомляла Politeka, Путін осоромився зі зброєю "судного дня", росіяни в ауті.
Також Politeka писала, що Путін оскандалився в прямому ефірі, у росіян здали нерви.