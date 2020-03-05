Новий прем'єр-міністр Денис Шмигаль для більшості у владі – закрита книга, і зараз всі гадають, якими будуть його перші кроки на посаді глави Кабміну

На думку політичного експерта Віктора Небоженка, наступник Гончарука вестиме жорстку політику

Таку думку він висловив в ефірі Politeka-online. Щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця.

«Він прийшов на посаду прем'єр-міністра без програми. Ми не знаємо, які в нього політичні, економічні, юридичні погляди. Зовні навіть проводять таку паралель: «Ааа, він колишній податківець? Ну, так він буде закручувати гайки, значить. Знову стогне дрібний бізнес, а великий потирає руки, тому що вони завжди відкупаються», – пояснив гість ефіру.

За словами Небоженка, Зеленський або сам Шмигаль повинні були хоча б натякнути на політичну роль прем'єр-міністра.

«Наприклад, того ж Гончарука представляли як молодого перспективного реформатора, який від дрібного клерка і грантокористувача дійшов до посади прем'єр-міністра. Ризик був великий, але це – «нове обличчя»», – зазначив експерт. Шмигаль же у цій ситуації – класика, про нього ніхто нічого не знає.

І тут же Небоженко зазначає, що однією з фундаментальних помилок у зв'язці Зеленський-Гончарук було те, що Кабмін був роз'єднаний:

«Президент зрозумів, що не можна спиратися тільки на «нові обличчя» і людей, які красиво говорять про реформи. Також до нього дійшло, що не можна спиратися тільки на друзів і знайомих. Немає у нас в Україні жодного політика, який міг би тільки на підставі своєї телефонної книжки побудувати кілька Кабмінів».

Успіх роботи Шмигаля залежить від того, наскільки ефективно буде побудований трикутник: «Кабмін – Офіс президента – Верховна Рада». Якщо президент підтримуватиме прем'єра в його роботі, є надія, що цей склад протримається довше за попередників, хоча в цілому на перспективи Кабміну Небоженко дивиться з «великим сумнівом».

«Бачачи завдання, які стоять перед нами, а це, в першу чергу МВФ і прийдешні переговори, я думаю, що ці люди поки не готові», – зазначив він.

Нагадаємо, новий міністр вляпався у гучний скандал, не встигнувши сісти в крісло.

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