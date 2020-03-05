Украинский хореограф, шоумен Влад Яма показал, чем они занимаются с женой в ванной по утрам

Гифку с интересной процедурой он и его жена Лилия опубликовали на своих страницах в Инстаграм, передает Politeka.net. Первой историю выложила Лилия. На видео парочка стоит в ванной. На Лилии надет халат, а Влад стоит с голым торсом. Оба они полощут рот и кривляются на камеру. С первого взгляда кажется, что супруги просто чистят зубы, но танцор решил объяснить тонкости этой процедуры.

Как написал на своей странице Влад Яма, они с женой полощут рот льняным маслом.

«Это не просто танец, во рту льняное масло», - написал хореограф.

Так как гифка была опубликована в сторис, поклонники звездной пары не смогли оставить комментарии к публикации.

Ранее мы писали, что Влад Яма порадовал поклонников фото, на котором он еще с бородой. На снимке Влад Яма позирует, сидя сверху на красном кабриолете. Мужчина выбрал белые футболку и шорты, а также черные кроссовки. Кстати, у пары много фото с этой машиной.

«Вау. А меня держите семеро», - написала Лилия под постом мужа.

Отметим, что Влад и Лилия довольно часто публикуют общие фотографии. Кроме этого, они постоянно комментируют фотографии друг друга. Как известно, пара поженилась в 2015 году. Вместе они воспитывают сына Леона. В многочисленных интервью Влад Яма рассказывал, что влюбился в жену чуть ли не с первого взгляда. Но посчитал, что она слишком красива для него.

Парочка познакомилась в клубе, когда Яма праздновал свой день рождения. Лилия вспоминает, что на том празднике была и Наталья Могилевская, с которой Яме приписывали роман. Правда, на тот момент ее интересовали другие мужчины.

Напомним, что полуголая жена Влада Ямы прямо на камеру показала, как соблазняет мужа: «Чистый кайф».

Ранее Politeka сообщала, что Влад Яма в позе собачки показал, чем покорил жену-красавицу: "Ого, какой проказник!".

Также Politeka писала, что полуголый Влад Яма взбудоражил внешним видом, жена не сдержалась: «Король».