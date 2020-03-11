Постоянные срывы Россией любых договоренностей по урегулированию ситуации на Донбассе ставят под сомнение дальнейшую возможность соблюдения Минских соглашений

На данный момент выход из «Минска» не декларируется ни Киевом, ни президентом Владимиром Зеленским, однако есть определенные намеки.

Такое мнение в эфире Politeka-online озвучила кандидат философских наук Александра Решмедилова. Чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца.

Встреча в «нормандском формате», которая должна состояться в апреле в Берлине, страхует минские договоренности, однако чем больше украинский президент погружается в переговоры, тем больше он понимает, что оказался в определенной ловушке.

Выйти из соглашений – значит, навлечь на себя клеймо стороны, которая не заинтересована в прекращении войны, несмотря на то, что Украина выполняла свою часть договоренностей. Поэтому пока что все ограничивается непрямыми посылами.

«Намеки, полутона, между строк – это все попытки или подогрева интереса, или определенных торгов, чего не исключаю», – пояснила гостья студии.

Зеленский сам признает, что французская и немецкая стороны не захотят отходить от тех договоренностей, которые уже есть, как и россияне, которые настаивают на том, чтобы Украина выполняла «домашнее задание», абсолютно не выполняя свое.

Она добавила, что с появлением Андрея Ермака в качестве руководителя Офиса президента не ожидалось ухудшения с Российской Федерацией в виде ультиматумов и усугубления ситуации.

«Возможно, не укладывались бы в те дедлайны в четыре месяца, которые были отмеряны от Парижа, по разным обстоятельствам. Не получается реализовать тишину, не получается договариваться о разведении, не получается гарантировать голосования, которые должны быть проведены до встречи в Берлине. То есть те моменты, где условно говоря, есть сползание дедлайнов», – отметила Решмедилова.

Однако нынешнее обострение на фронте, перестановки в МИДе и так далее могут существенно подвинуть сроки встречи "нормандской четверки".

Напомним, Путин выдвинул Зеленскому жесткий ультиматум, на кону Донбасс.

Как сообщала Politeka, новый министр вляпался в громкий скандал, не успев сесть в кресло: "Украине не нужен...".

Также Politeka писала, что Украина понесла большие потери на Донбассе, президент молчит.