Известный украинский волонтер Наталья Юсупова эмоционально отреагировала на гибель украинских защитников на фронте 10 марта

Как известно, в понедельник трое украинских воинов скончались от ранений, полученных на Донбассе. В частности, российские оккупанты обстреляли из противоракетного комплекса военный грузовой автомобиль одного из подразделений Объединенных сил возле Песков, в результате чего один из военных погиб на месте, второй скончался в госпитале, передает Politeka.

На своей странице в Фейсбуке Юсупова пишет о том, что ситуация на фронте катастрофическая.

«За 10 дней марта около 40 раненых, такого не было с 16 года. Мы в госпитале с ребятами целый день просидели у ТВ, с теми, чьи бригады сейчас под обстрелами, бойцы много курят, все переживают», – отмечает она.

И в то же время автор не понимает, почему коронавирус в мире – топ-тема для всех СМИ, а о потерях на войне – «потом и немного».

«А на фронте ад, наши парни умирают по дороге и в госпиталях, ожоговые, пулевые и осколочные ранения. Мы все знаем, что там тяжёлые, а нам доктора рассказывают, что средний тяжести и легкие. О контуженных вообще не говорят», – подчеркивает она.

Волонтер искренне возмущена тем, что руководство страны никак не реагирует на ситуацию, а отвечать на обстрелы врага разрешают лишь через час после атаки.

«Как все это назвать???», – подытожила волонтер свою публикацию.

Ранее мы рассказывали о том, что украинские военные ответили на обстрел оккупационных войск возле Песков. Они применили современные оптико-электронные приборы, которые недавно поступили на вооружение.

«Наши защитники заметили отход боевого расчета ПТРК противника из жилого сектора оккупированного населенного пункта. Уход этого расчета российские оккупанты прикрывали огнем со своих позиций... Подразделения Объединенных сил применили все имеющиеся очередные средства поражения для полного подавления огневой активности российско-оккупационных войск», – сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Напомним, боевики устроили провокации у линии разграничения на Донбассе.

Как сообщала Politeka, бой под Донецком, сделано срочное сообщение о потерях ВСУ.

Также Politeka писала, что Зеленский может вернуть Донбасс, но есть серьезная опасность: в СНБО раскрыли единственный способ.