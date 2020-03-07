Президент РФ Владимир Путин требует от президента Владимира Зеленского возобновления подачи воды в Крым взамен урегулирования ситуации на Донбассе

Такое заявление на своей странице в Facebook сделал украинский журналист и военный эксперт Юрий Бутусов, со ссылкой на свои источники, передает Politeka.net

По словам Бутусова, в телефонном разговоре 14 февраля Путин снова потребовал от Зеленского возобновления подачи воды в Крым как одно из условий договоренностей на следующей «нормандской встрече».

«Именно поэтому вначале глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, а затем премьер-министр Денис Шмыгаль заявили о намерении подать воду в Крым (Шмыгаль затем свои слова опроверг). И именно поэтому власти разослали запросы в инжиниринговые организации о подготовке проекта возобновления подачи воды в Крым», - написал журналист.

Бутусов убежден, что подобная договоренность с Путиным – "грубейшая ошибка президента".

Ранее мы уже писали, новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль оказался в центре громкого скандала, как только вступил в должность.

Волну возмущения вызвали его слова о необходимости подачи воды в аннексированный Крым, сказанные в эфире одного из украинских телеканалов.

Слова новоизбранного премьера сочли за намерение прямой помощью России, переход президентской политсилы на идеологию «русского мира» и даже ранним подарком Путину ко дню рождения.

Среди тех, кто резко отреагировал на такое заявление известные журналисты: Роман Цимбалюк, Павел Казарин.

Политолог Сергей Таран после слов премьера заявил, что «Слуга народа» переходит на идеологию «русского мира».

Ввскоре Шмыгаль поспешил оправдаться и заявил, что один из его «потерялся в шуме студии», а позиция правительства неизменна: восстановление воды возможно только после возвращения Крыма в состав Украины.

Напомним, Зеленский подсунул украинцам нового премьера: "зарплата больше 2 млн".

Как сообщала Politeka, новый министр вляпался в громкий скандал, не успев сесть в кресло: "Украине не нужен...".

Также Politeka писала, что новый министр сильно осрамился перед Зеленским: «Агент Кремля, быдло».