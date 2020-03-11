Из-за коронавируса украинцы могут остаться без работы

Как сообщает Politeka.net, такое мнение высказал политический советник Александр Харебин для Politeka on-line (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Он уверяет, что отмена Олимпиад и других развлечений из-за коронавируса это не страшно, и пугать должно совсем не это.

"Ситуация, которая сложится на территории Украины, связана с ростом безработицы. Огромное количество людей потеряет работу. Падения всех видов перевозок, уничтожения в Италии ресторанного бизнеса - людям запрещено ходить в людные места, приведет к тому, что все эти люди окажутся на улице.", - считает он.

По словам Харебина, стоит внимательно наблюдать, как будет распространиться вирус по Европе.

"Если это будет дальноевропейская проблема, то Украина вступит в жесточайший экономический кризис, на фоне которого 2008 год покажется детским лепетом", - уверен эксперт.



Напомним, в среду, 11 марта, прошло заседание Кабмина Украины, во время которого постановили ввести карантин по всей Украине с 12 марта по 3 апреля.

Кабмин постановил закрыть все учебные заведения, запретить собрания более 200 человек, а также отменить авиасообщение с некоторыми странами. Кроме этого, будет закрыта четверть КПП на украинской границе.

Добавим, что некоторые спортивные мероприятия разрешат провести по решению международных спортивных организаций, но без зрителей.

Напомним, что коронавирус в Украине ударил с новой силой, количество людей в больницах растет: все подробности.

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