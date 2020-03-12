На фоне экономического кризиса в Украине и в мире наша страна оказалась на пороге серьезных испытаний

Перед новым Кабинетом министров во главе с Денисом Шмыгалем стоит невероятно сложная задача удержать государство на плаву и начать реформы, которые помогут Украине подняться. Поэтому новый премьер-министр должен совершить какое-то чудо.

Такое мнение в эфире Politeka-online высказал заместитель генерального прокурора Украины 2015-2016 годов Давид Сакварелидзе. Чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца.

«Он все должен делать неординарно, не по украинским чиновничьим принципам, к которым привык наш истеблишмент», – подчеркнул гость студии.

Сакварелидзе отметил тот факт, что в кругу людей, с которыми работал Шмыгаль до прихода на пост главы Кабмина, он характеризовался как порядочный человек, что не может не радовать.

«Но я еще раз повторяю: он должен быть способен на совершение чуда экономического, которое никто не ожидает от него», – отметил Сакварелидзе.

По его словам, он как гражданин Украины болеет за любого премьер-министра, который это сможет сделать.

В свою очередь Игорь Лесев считает, что Денис Шмыгаль вызывает много вопросов. Ведущий программы ««НеДобрый вечер» резко прошелся по-новому топ-политику.

«А кто такой Шмыгаль? Человек, который каждый год на новой работе… Шмыгаль – чиновник среднего звена. Там помощник, тут советник, здесь начальник отдела во Львовской ОГА. Самая его крупная должность – это директор Бурштынской ТЭС. И там тоже только год проработал. Чистой воды перекати-поле», – отметил он.

По его мнению, это не тот человек, который может формировать смыслы на государственном уровне.

«Шмыгаль – это мелко. Нам опять под видом элитной рыбы подсунули пескарика», - эмоционально подытожил ведущий.

Напомним, нового премьера Шмыгаля разнесли в пух и прах, подробности скандала: "Воду в Крым".

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