Для сдерживания падения гривны НБУ продает банкам миллионы долларов

Так, в четверг, 11 марта на открытии межбанка курс гривны к доллару установился в районе 25,37 – 25,41. Однако, котировки доллара затем резко подскочили и к концу активной части сессии замерли на отметке 25,75. Всего за день регулятор продал 350 миллионов долларов, что на 80 миллионов больше, чем 10 марта. Нацбанк заявил о готовности при необходимости и дальше проводить интервенции по продаже валюты.

Официальный курс гривни ослаб на 31 копейку, и был установлен на 12 марта на уровне 25,62 гривни за доллар. Котировки гривни к доллару на закрытии межбанка 11 марта установились на уровне 25,72 – 25,75.

Ранее мы сообщали, по словам финансового аналитика Сергея Фурса, Нацбанк смог накопить значительные резервы (по состоянию на 1 марта - 26,6 миллиарда долларов), за счет чего "будет сдерживать снижение курса гривны".

"Но удерживать курс, таким какой он есть сейчас, не сможет. Гривна будет снижаться, и это – долгосрочная история", - отметил эксперт.

Напомним, неделя началась с "черного понедельника", 9 марта, - обвала нефтяного рынка - что потянуло за собой падение некоторых мировых валют, в том числе рубля. Спусковым крючком начала мирового финансового кризиса может стать эпидемия коронавирусной инфекции COVID-19.

Для Украины ситуация может оказаться очень болезненной, несмотря на попытки НБУ ее сдерживать.

"Для нас это будет вдвойне или, даже, втройне больно, так как мы, фактически, "послали" МВФ, соответственно, поддержки у нас не будет, а, с другой стороны, компетентности для принятия решений тоже нет. И поэтому у нас есть все условия для идеального шторма", - прокомментировал Фурса.

По словам экс-министра экономики Виктора Суслова, нынешний кризис похож на тот, что был в 2008 году: "Наша страна очень сильно вплетена в систему мировых отношений, и каждый мировой финансово-экономический кризис больно бьет по экономике. Последний раз такое было в 2008 году. Очевидно, так будет и в этот раз".

Напомним, что украинцам рассказали, что будет с гривной, назван новый курс: «Ставят крест…»

А еще Politeka писала, что экономика потеряет сотни миллиардов долларов из-за коронавируса: такого не было с 2009 года.