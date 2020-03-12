Для сдерживания падения гривны НБУ продает банкам миллионы долларов

Так, в четверг, 11 марта на открытии межбанка курс гривны к доллару установился в районе 25,37 – 25,41. Однако, котировки доллара затем резко подскочили и к концу активной части сессии замерли на отметке 25,75. Всего за день регулятор продал 350 миллионов долларов, что на 80 миллионов больше, чем 10 марта. Нацбанк заявил о готовности при необходимости и дальше проводить интервенции по продаже валюты.

курс валют, обменники

Официальный курс гривни ослаб на 31 копейку, и был установлен на 12 марта на уровне 25,62 гривни за доллар. Котировки гривни к доллару на закрытии межбанка 11 марта установились на уровне 25,72 – 25,75.

Ранее мы сообщали, по словам финансового аналитика Сергея Фурса, Нацбанк смог накопить значительные резервы (по состоянию на 1 марта - 26,6 миллиарда долларов), за счет чего "будет сдерживать снижение курса гривны".

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"Но удерживать курс, таким какой он есть сейчас, не сможет. Гривна будет снижаться, и это – долгосрочная история", - отметил эксперт.

Напомним, неделя началась с "черного понедельника", 9 марта, - обвала нефтяного рынка - что потянуло за собой падение некоторых мировых валют, в том числе рубля. Спусковым крючком начала мирового финансового кризиса может стать эпидемия коронавирусной инфекции COVID-19.

курс доллара

Для Украины ситуация может оказаться очень болезненной, несмотря на попытки НБУ ее сдерживать.

"Для нас это будет вдвойне или, даже, втройне больно, так как мы, фактически, "послали" МВФ, соответственно, поддержки у нас не будет, а, с другой стороны, компетентности для принятия решений тоже нет. И поэтому у нас есть все условия для идеального шторма", - прокомментировал Фурса.

По словам экс-министра экономики Виктора Суслова, нынешний кризис похож на тот, что был в 2008 году: "Наша страна очень сильно вплетена в систему мировых отношений, и каждый мировой финансово-экономический кризис больно бьет по экономике. Последний раз такое было в 2008 году. Очевидно, так будет и в этот раз".

Напомним, что украинцам рассказали, что будет с гривной, назван новый курс: «Ставят крест…»

А еще Politeka писала, что экономика потеряет сотни миллиардов долларов из-за коронавируса: такого не было с 2009 года.