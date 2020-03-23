Украинцев огорошили прогнозом о крахе экономики после карантина

Как сообщает Politeka.net, известный экономист Андрей Новак рассказал в интервью для Politeka on-line, что будет с курсом валют после карантина, а также сделал прогноз о том, что случится с украинской экономикой (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

"На сегодняшний день мы видим, как гривна каждый день девальвирует. Каждый день в среднем на 50 копеек. Если НБУ не будет использовать административных методов, то к сожалению, гривна будет и дальше девальвировать. Золотовалютных резервов сейчас есть много, но если НБУ будет продолжать их палить, то гривна будет и дальше девальвировать", - отметил эксперт.

Кроме того, он спрогнозировал, что в случае продления карантина в Украине произойдет большая трудовая миграция.

"Украина сейчас слабее экономически, чем все наши географические соседи, а также у нас ниже уровень доходов. Поэтому волна трудовой миграции - это вполне реальный сценарий. В сегодняшнем кризисе у нас не делают ничего для экономики страны, а только говорят: мы привезли тесты и маски, но в экономическом плане не делается ничего конкретного", - заявил Новак.

Экономист также дал несколько советов "слугам народа" о том, как спасти экономику Украины, и какие шаги предпринять первыми.

"НБУ необходимо обнулить максимальную ставку банкам. Сейчас налоговой системе нужно дать льготный режим, но сделать это так, чтобы выпустить облигации в Министерстве финансов, а НБУ должно покупать их", - заметил экономист.

Ко всему прочему, он отметил, что в то время, как каждая страна формирует фонд для борьбы с коронавирусом, у нас его попросту не существует, ведь "слуги народ" не используют кризисное время для улучшения ситуации.

"Кризисное время - это шанс изменить систему, которая совершенно не была эффективной. Любой может видеть, что наша система совсем не приносит плодов, поэтому у нас и уровень жизни самый худший из всех европейских стран", - резюмировал Новак.

Напомним, что назван эпицентр коронавируса в Украине, новые города под ударом.

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