Олигархи пошли на подлость во время пандемии коронавируса
Как сообщает Politeka.net, политолог Андрей Золотарев рассказал для Politeka on-line, что будут делать олигархи в момент кризиса и помогут ли они Украине встать на ноги после карантина (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).
"Я боюсь, что все пойдет с олигархами по такому сценарию: "Дают деньги, чтобы ты дал". Это модель поведения наших олигархов, у них будет двигаться логика в направлении - "грабеж во время пожара"", - прогнозирует эксперт.
Также он навел пример, что некоторые из олигархов уже заявляют, что цена на газ у нас слишком занижена. Хотя, например, за электроэнергию мы платим гораздо больше, чем наши соседи. Кроме того, уже сегодня в Раде рассматривают идею Роттердама+. Кроме того, политолог раскритиковал олигархов за пиар во время коронавируса.
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"У них нет понимания того, что если тут рухнет, то рухнут и их активы. Они обесценятся в ноль. А на сегодняшний день, пока идет карантин они просто все пиарятся: кто и сколько купит масок. Но это лишь капля в море на фоне уничтоженной медицинской системы. Да, покупки для скорых - это хорошо, но совсем не решение проблем", - отметил Золотарев.
По его мнению, проблемы медицины необходимо решать системно, ведь даже такая хорошая медицинская система Италии рухнула во время пандемии коронавируса.
Напомним, что назван эпицентр коронавируса в Украине, новые города под ударом.
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