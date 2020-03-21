Меры по борьбе с коронавирусом в Украине являются недостаточными, о чем говорит пример Италии

Как сообщает Politeka, об этом в одном из украинских телеканалов рассказал журналист Андрей Пальчевский (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца).

"Я только что прочитал в газете La Stampa, за которой я слежу даже больше, чем за украинской прессой, о том, что китайцы считают меры, принятые в Италии, недостаточно жесткими. Поэтому итальянское правительство приняло решение ввести войска, аналог нашей Нацгвардии, для того, чтобы обеспечить строгое выполнение карантина. Мы с вами люди не кровожадные. Но понимаем - если не будет специальной коммуникации и патрулей, которые будут следить за тем, кто "шатается", результата не будет", - отметил он.

При этом государство, утверждает Пальчевский, уже должно быть озадачено вопросом – как возместить людям потери.

"Читал, что там наши олигархи сбросились. Честь и хвала им, конечно. 15 млн долларов - это деньги. Но для решения проблемы - это как слону дробина. Здесь речь должна идти о миллиардных вливаниях, которые должны осуществляться не капиталистами, а именно государством", - подчеркнул он.

А вот главная проблема власти, по версии Пальчевского, не изменилась. Она продолжает доверять новичкам.

"Самая большая проблема у власти заключается в их кадровой политике. Нельзя было доверять такое важное дело "необстрелянным" людям", - уточнил он.

Напомним, украинцев обманули с карантином, Пальчевский не сдержался.

Как сообщала Politeka, Пальчевский призвал изменить Конституцию, появилось обращение к Зеленскому.

Также Politeka писала, что Пальчевский уделал всех ненавистников праздника 8 марта.