Цена на нефть падает, что отразится не только на экономике России, но и затронет Украину

Как сообщает Politeka.net, политолог Андреас Умланд рассказал для Politeka on-line, что будет с ценами на нефть, а также какими будут последствия для Украины (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

По его словам, трудно предсказать, что произойдет с ценами на нефть, ведь существует множество факторов влияющих на этот процес. Кроме того, Умланд сделал предположение о том, как это все отразится на Украине. Он добавил, что сегодняшняя низкая цена нефть - это прекрасный шанс для экономики Украины.

"Я надеюсь, что для Украины это будет иметь положительный эффект. В прошлом году моя российская коллега, которая проживает в Нью-Йорке, Мария Снеговая опубликовала исследование в научном журнале о том, что во внешнеполитической риторике Путина есть связь между ценами на нефть и его агрессивными заявлениями. Исследователь сделала выводы, что Путин становится более агрессивным, когда цены на нефть становятся высокими", - заявил политолог.

Он также высказал надежду, что в Москве начнут обдумывать все внешнеполитические связи с Сирией, Украиной и таким образом мы будем приближаться к решению проблемы Донбасса.

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