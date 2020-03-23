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НБУ может пойти на крайние меры из-за эпидемии коронавируса в Украине

Как передает Politeka.net, об этом информирует пресс-служба государственного регулятора.

Отмечается, что Нацбанк предложил государству перевести все выплаты из госбюджета на зарплаты, пенсии, субсидии и другие выплаты в безналичную форму.

Такая инициатива прописана в письме НБУ о режиме работы банков в период усиленных мер противодействия распространению коронавируса.

В документе говорится, что с таким предложением регулятор уже обратился к правительству и органам местного самоуправления.

В частности, Нацбанк предложил «перевод всех организаций, предприятий, физлиц — получателей денежной помощи и т. п. из средств государственного и местных бюджетов — на получение зарплат, пенсий, соцвыплат, субсидий и других денежных выплат и субвенций на выплату исключительно в безналичной форме на банковские счета с открытыми для них банковскими карточками».

Таким образом, украинцам могут ограничить доступ к наличным средствам.

Ранее мы рассказывали о том, что из-за карантина украинцев оставили без валюты. В частности, ПриватБанк с 18 марта 2020 года прекращает продажу наличной валюты в кассах.

Подобное ограничение будет действовать до тех пор, пока Украина не возобновит ависообщение с другими странами.

Также известно, что валюту наличкой в кассах ПриватБанка" без ограничений смогут получить владельцы валютных депозитов, срок действия которых завершается, по предварительному заказу валютных средств.

Напомним, Приватбанк сделал важное заявление о блокировании карт: что нужно знать

Как сообщала Politeka, ПриватБанк оставил клиента без денег за границей, гремит скандал: "в целях безопасности...".

Также Politeka писала, что ПриватБанк оскандалился списанием пенсий со счетов украинцев: деньги исчезли.