Ціни на автомобільне паливо в Україні найближчим часом можуть сильно змінитися через турбулетности, яка зараз спостерігається на нафтовому ринку

Транспортні обмеження, викликані коронавірусом, призвели до того, що ціни на АЗС в Європі падають до рекордних рівнів, передає UBR.ua.

"Якщо б мене запитали кілька днів тому, на скільки впаде бензин, я б вважав, що доларів на 150 на тонні. Два тижні тому я б посміявся над тими, хто б сказав, що тонна бензину на європейському ринку, яка коштувала тоді $475, буде коштувати $217, і відправив його до психіатра. Не пам'ятаю, в які роки була така ціна бензину", - каже експерт енергоринку Леонід Косянчук.

те, що Відбувається, не може не позначитися й на цінах в Україні. Однак важливо відзначити, що ціна бензину у нас в країні залежить ще і від курсу гривні. Таким чином, ці два ключові фактори діють у різних напровлениях – на зниження і підвищення цін.

Разом з тим, експерти очікують, що якщо продовжать карантин після 3 квітня, то вартість літра бензину А-95 знизиться з нинішніх 25-26 до 20 грн. Однак, це може статися, якщо курс долара у нас в країні не зросте до 35-40 грн/$.

Економісти додають, що ситуація дуже непередбачувана, і тенденції для України в будь-який момент можуть кардинально змінитися. Ціни на нафту демонструють таку ж волатильність, як під час війни в Перській затоці в січні 1991 року і в грудні 2008, коли бушемал світова фінансова криза.

вважає Економічно обґрунтованою ціну на нафту в $35-45 і аналітик Андрій Шевчишин, оскільки саме виходячи з неї сформовані бюджети Росії і Саудівської Аравії, які відчувають сильний дискомфорт від обвалу цін. Однак політичні війни на нафтовому ринку на тлі рецесії світової економіки і масового введення карантину роблять цінові коливання дуже непередбачуваними.

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