Украину ждет тяжелое время, это касается и курса валют, и экономики вцелом

Как сообщает Politeka.net, такое мнение озвучил аналитик Дмитрий Снегирев для Politeka on-line. Кроме того, он рассказал, что ждет украинскую экономику после карантина и какой будет курс валют (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

"Удержать гривну в ручном управлении не удалось, а на поддержание искуственного курса гривны сожгли 1 млрд золотовалютных запасов. Я бы не хотел давать пессиминистичных прогнозов, но по моему мнению, реальный курс валют выглядит так - 30 гривен за американский доллар", - отметил эксперт.

Кроме того, он сделал предположение, что Украину ждет падение ВВП не на 4%, как об этом твердят многие эксперты, а еще выше. Также он раскритиковал правительство Украины из-за обещания пенсионерам, которые на сегодняшний день совсем не подкреплено экономическими рычагами.

"Мне бы хотелось, чтобы падение остановилось на 4%, но вместе с тем, я бы хотел акцентировать внимание украинцев на том, как непрофессионально действует правительство Украины. Когда президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что пенсионерам выплатят по дополнительной 1000 гривен в качестве материального обеспечения, то это популистическое обещание, которое совершенно не подкреплено экономическими рычагами", - резюмировал аналитик.

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