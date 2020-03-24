Якщо впаде до рівня 30-35 гривень за долар, то це буде успіхом

Падіння гривні в умовах карантину через коронавіруса може бути дуже істотним

Таку думку висловив заслужений економіст України, екс-міністр економіки України Віктор Суслов, передає "Главред".

Експерт зазначив, що дуже багато залежить від того, які рішення буде приймати уряд і Національний банк України. Однак це поки не відомо, тому прогнозувати щось важко.

"З тих рішень, які вже прийняті, видно, що курс гривні падатиме. На скільки – складно сказати. Я думаю, що якщо він впаде до рівня 30-35 гривень за долар, то це буде ще успіхом. Проте я не виключаю, що падіння буде великим", - сказав Суслов.

Він зазначив, що при певних сценаріях, "курс у 100 гривень за долар може виявитися реальністю". Зокрема це може статися, якщо уряд піде на фінансування державних витрат за рахунок додаткової грошової емісії НБУ.

Раніше повідомлялося, що економіст Андрій Новак розповів, що буде з курсом валют після карантину, а також зробив прогноз про те, що станеться з українською економікою.

"На сьогоднішній день ми бачимо, як гривня кожен день девальвує. Кожен день в середньому на 50 копійок. Якщо НБУ не буде використовувати адміністративних методів, то на жаль, гривня продовжуватиме девальвувати. Золотовалютних резервів зараз є багато, але якщо НБУ буде продовжувати їх палити, то гривня буде і далі девальвувати", - зазначив експерт.

Крім того, він спрогнозував, що у разі продовження карантину в Україні відбудеться велика трудова міграція.

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Такий прогноз дав аналітик Альпарі Вадим Иосуб. Він очікує, що долар до гривні на міжбанку може торгуватися близько 27,7-27,8 гривні.

Експерт зазначив, що за минулий тиждень курс долара до гривні виріс на всіх сегментах валютного ринку.

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