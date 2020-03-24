Украинская власть не сделала практически никаких шагов, чтобы остановить распространение коронавируса в Украине

Как сообщает Politeka.net, такое мнение озвучил политический эксперт Михаил Чаплыга для Politeka on-line (чтобы посмотреть видео доскрольте страницу до конца).

По его словам сидеть дома на карантине безвылазно не получится ни у кого из украинцев, ведь продукты рано или поздно закончатся, поэтому нужно будет сходить за ними в магазин, да и владельцам собак необходимо их выгуливать. Конечно, не стоит забывать о дезинфекторах и масках, когда выходишь на прогулку. А также, эксперт напомнил, что лучше не игнорировать дверные ручки, которые необходимо протирать каждый день.

Кроме общих рекомендаций, политолог прокомментировал эффективность мероприятий, которые были сделаны украинской властью.

"Действия украинского парламента перед карантином были хаотичными, паническими, да и вообще они свидетельствуют о некоем разладе системы управления в нашей стране. С этой паники некоторые умельцы пытаются получить выгоду", - отметил Чаплыга.

Ко всему прочему, он добавил, что запретить человеку выходить на улицу не совсем рационально, ведь есть ситуации от которых может зависеть жизнь человека.

Также он раскритиковал власть Украины из-за того, что они не отправляют на обязательный карантин, вернувшихся заробитчан, которые могут невольно заразить других украинцев.

"У многих украинцев есть ежедневная зарплата, а не раз в месяц, поэтому они сидят дома теряя деньги, которые необходимы им для выживания. Я сейчас говорю о владельцах ларьков, парикмахеров и прочих профессиях. В то же самое время постоянно прибывает транспорт с украинцами, которые приехали из заграницы. Их не отправляют в карантин на 14 дней, как это делают в других странах, нет, заробитчане сразу попадают в общество, где могут кого-то заразить. Таким образом, нас просто открывают для коронавируса", - обратил внимание Чаплыга.

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