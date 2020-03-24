Україну чекає важкий час, це стосується і курсу валют, і економіки вцілому

Як повідомляє Politeka.net, таку думку озвучив аналітик Дмитро Снєгірьов для Politeka on-line. Крім того, він розповів, що чекає українську економіку після карантину і який буде курс валют (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

"Утримати гривню в ручному управлінні не вдалося, а на підтримання штучного курсу гривні спалили 1 млрд золотовалютних запасів. Я б не хотів давати песимыстичних прогнозів, але на мою думку, реальний курс валют виглядає так - 30 гривень за американський долар", - зазначив експерт.

Крім того, він зробив припущення, що Україну чекає падіння ВВП не на 4%, як про це говорять багато експертів, а ще вище. Також він розкритикував уряд України за обіцянки пенсіонерам, які на сьогоднішній день зовсім не підкріплене економічними важелями.

"Мені б хотілося, щоб падіння зупинилося на 4%, але разом з тим, я б хотів акцентувати увагу українців на те, як непрофесійно діє уряд України. Коли президент України Володимир Зеленський заявляє, що пенсіонерам виплатять за додатковою 1000 гривень в якості матеріального забезпечення, то це популіська обіцянка, яка абсолютно не підкріплена економічними важелями", - резюмував аналітик.

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