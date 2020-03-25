Реальна картина з кількістю заражених COVID-19 в Україні куди страшніша, ніж показує МОЗ

Про це заявив український журналіст Андрій Пальчевський в ефірі YouTube-каналу Politeka Online.

За словами експерта, в Україні як мінімум 6,5 тисяч заражених коронавірусом. Ця цифра пов'язана з кількома "промахами" влади, яка допустили проникнення в Україну COVID-19.

"Фахівці кажуть, що у нас 6,5 тисяч хворих як мінімум... І вірус прийшов до нас двома шляхами. Перший, божевільне рішення ввозити із зони карантину наших заробітчан на непідготовлені території - вони, природно, потрапили не в самоізоляцію, а в сім'ї, до друзів, і почалося масове зараження. Друге джерело - це зараження в поїздах і літаках... Про це теж треба було думати. Але так хотілося здатися гарним, попіаритися, що вирішили зробити так: давайте "китай" повеземо до Санжарів з камінням і нібито з карантином, а інших - не треба. Давайте кілька сот тисяч завеземо так", - заявив Пальчевський.

Раніше ми повідомляли, на думку журналіста, щоб побороти коронавірус, українцям слід свідомо поставитись до громадянського обов'язку.

"Я вважаю, що без участі суспільства, ми приречені на найвищу захворюваність в Європі, тому що те, що було зроблено керівництвом країни досі, порушує всі норми і, до речі, закони (про те, що не можна в карантин ввозити інших людей теж із зони карантину)... Швидше за все, доведеться створювати народний інформаційний центр про коронавірус, тому що влада буде все замовчувати, як вони роблять це останній місяць".

Нагадаємо, що Пальчевський розгромив команду Зеленського: «Влада дорого заплатить за сволотість, який вони нам влаштували».

Раніше Politeka повідомляла, що Пальчевський розкрив головна умова перемоги над коронавірусом в Україні: «Успіх залежить від…»