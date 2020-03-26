В Украине намного больше заболевших коронавирусом, чем об этом говорят в МОЗ

Как сообщает Politeka.net, такое мнение высказал политический эксперт Александр Харебин для Politeka on-line. (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

"Я уверен, что количество заболевших в Украине на порядок выше, чем об этом говорят официальные сводки МОЗ. На тысячи выше. По одной простой причине - отсутствие тестов, которые только сейчас в минимальном количестве начинают появляться в украинских больницах", - отметил эксперт.

Кроме того, он обратил внимание на то, что за последние три месяца в Украине зафиксировали тысячи смертей от пневмонии и симптомов схожих с коронавирусом.

"Эти данные позволяют мне сказать, что Украина оказалась совершенно не готовой к коронавирусу, недообследованной и не смогла спрогнозировать последствий этой пандемии. То есть у нас такое же отношение к человеческой жизни, как было после Второй мировой: "матери еще нарожают". Так и здесь говорят: "Как-то пронесет"", - отметил эксперт с сожалением.

Даже с такими плачевными данными, эксперт все еще надеется, что Украина может оказаться в ситуации Индии, где полная антисанитария, но заболевших совсем мало.

"Вот мне хочется верить, хотя я не специалист в медицинской отрасли, что Украина, которая пережила Чернобыль и не верит в медицину, закалила свой иммунитет настолько, что коронавирус пройдет для нас не так болезненно, как в странах, где медицина на высшем уровне. Наш народ привык выживать и вот это выживание единственно, что позволяет с надеждой смотреть в будущее", - резюмировал Харебин.

Напомним, на сайте my.ua можно отслеживать статистику по всем странам мира. Также на сайте представлена детальная информация о заболеваемости по регионам Украины.

Напомним, Кабмин пошел на самые жесткие меры, карантин не помог.

Как сообщала Politeka, вирусолог рассказала украинцам, как обезопасить себя от коронавируса.

Также Politeka писала, что новые субсидии введут на время карантина в Украине: кому и насколько увеличат.