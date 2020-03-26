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Украина оказалась не готова: в Минздраве ошарашили признанием, «число жертв коронавируса в стране…»

Число жертв коронавируса в Украине может быть катастрофическим, поскольку медицинская система не готова к лечение большого количества зараженных.

Об этом заявил министр здравоохранения Илья Емец.

По его словам, в Украины сейчас есть последний шанс избежать катастрофы - это локализовать распространение коронавируса, применив жесткие меры.

«К сожалению, мы должны констатировать, медицинская система Украины к нему [лечению] не готова по многим причинам. Если нам и дальше будут мешать, количество жертв может быть катастрофическим", - заявил министр здравоохранения.

Емец отметил, что терапевтические методы уже не спасут ситуацию".

"Уже невозможно спасать жизни только масками и дезинфекторами. Надо действовать решительно, хирургически", - подчеркнул министр.

Гривна снова пробила дно, доллар не удержать: НБУ удивил новым курсом валют

Доллар и евро в Украине продолжают укрепляться по отношению к гривне.

Нацбанк Украины представил официальный курс валют на четверг, 26 марта. Судя по новым цифрам, украинской валюте не удалось остановить свое падение. Так, курс гривны упал на 18 копеек по отношению к доллару и на 16 копеек по отношению к евро.

На сайте НБУ официальные курсы валют составили:

– 100 долларов США – 2795,52 гривен (+0,1824 грн)

– 100 евро – 3026,71 (+0,1614 грн).

Российский самолет рухнул в Черное море, срочное заявление Минобороны: детали катастрофы

После падения российского самолета Су-27 ведуться поиски пилота.

Самолет разбился в акватории Черного моря во время проведения плановых полетов.

Спасатели приступили к поискам пилота. Однако ситуация усложняют непростые метеоусловия.

Известно, что Су-27 вылетел из авиабазы Бельбек. Других данных не поступало. Это уже вторая авиакатастрофа за прошлые сутки.

До этого в Краснодарском крае разбился тренировочный самолет L-39.

Напомним, самолет с людьми разбился вдребезги.

А еще Politeka писала, что самолет с Путиным чуть не разбился.

Также Politeka сообщала, что боевики сбили самолет с людьми в Афганистане, никто не выжил.