Украина оказалась не готова: в Минздраве ошарашили признанием, «число жертв коронавируса в стране…»
Число жертв коронавируса в Украине может быть катастрофическим, поскольку медицинская система не готова к лечение большого количества зараженных.
Об этом заявил министр здравоохранения Илья Емец.
По его словам, в Украины сейчас есть последний шанс избежать катастрофы - это локализовать распространение коронавируса, применив жесткие меры.
«К сожалению, мы должны констатировать, медицинская система Украины к нему [лечению] не готова по многим причинам. Если нам и дальше будут мешать, количество жертв может быть катастрофическим", - заявил министр здравоохранения.
Погода сделала резкий разворот и взяла курс на лето: синоптики удивили прогнозом
Российский самолет рухнул в Черное море, срочное заявление Минобороны: детали катастрофы
Русская Кардашьян еле втиснула пышные богатства в обтягивающий наряд: «вид сзади завораживает»
Ивлеева из "Орла и Решки" показала свои самые постыдные фото: лысая, без одежды, на полу
Емец отметил, что терапевтические методы уже не спасут ситуацию".
"Уже невозможно спасать жизни только масками и дезинфекторами. Надо действовать решительно, хирургически", - подчеркнул министр.
Гривна снова пробила дно, доллар не удержать: НБУ удивил новым курсом валют
Доллар и евро в Украине продолжают укрепляться по отношению к гривне.
Нацбанк Украины представил официальный курс валют на четверг, 26 марта. Судя по новым цифрам, украинской валюте не удалось остановить свое падение. Так, курс гривны упал на 18 копеек по отношению к доллару и на 16 копеек по отношению к евро.
На сайте НБУ официальные курсы валют составили:
– 100 долларов США – 2795,52 гривен (+0,1824 грн)
– 100 евро – 3026,71 (+0,1614 грн).
Российский самолет рухнул в Черное море, срочное заявление Минобороны: детали катастрофы
После падения российского самолета Су-27 ведуться поиски пилота.
Самолет разбился в акватории Черного моря во время проведения плановых полетов.
Спасатели приступили к поискам пилота. Однако ситуация усложняют непростые метеоусловия.
Известно, что Су-27 вылетел из авиабазы Бельбек. Других данных не поступало. Это уже вторая авиакатастрофа за прошлые сутки.
До этого в Краснодарском крае разбился тренировочный самолет L-39.
Напомним, самолет с людьми разбился вдребезги.
А еще Politeka писала, что самолет с Путиным чуть не разбился.
Также Politeka сообщала, что боевики сбили самолет с людьми в Афганистане, никто не выжил.