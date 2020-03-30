Экономический кризис больно ударит по Украине, но есть украинцы, которые от него лишь выиграют

Как сообщает Politeka.net, такое мнение озвучил политолог Петр Охотин для Politeka on-line. Кроме того, он рассказал, что произойдет с украинской экономикой во время грядущего кризиса (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

По мнению эксперта, Украина совершенно не готова к экономическому кризису, в то время, как многие страны обезопасили себя на этот случай.

"Сейчас наступает экономический кризис не только в Украине, но и во всем мире. В первую очередь Украине придется забыть о свободном рынке, который нам обещали нардепы, ведь сильные экономики будут заниматься протекционизмом своего, а не защитой чужого. Об этом уже сейчас говорят Трамп и Меркель. Поэтому если Украина будет очень либеральной страной, но находясь в окружении Турции и ЕС, где готовились к кризису, то мы будем беднее, чем вьетнамцы", - предупредил эксперт.

Он также добавил, что кризисом в Украине могут воспользоваться "внешние игроки", которые имеют в нашей стране свои политические интересы.

Несмотря на такой прогноз для Украины эксперт все же нашел свои плюсы в экономическом кризисе.

"Думаю украинцы получат ряд кредитов на обновление предприятий, поэтому люди, которые ранее не могли попасть в бизнес, смогут занять свою нишу. Также изменится сознание людей, они больше не захотят голосовать "за новенького"", - подытожил политолог.

Напомним, Украина останется без денег: подробности сурового вердикта.

Как сообщала Politeka, экономический кризис уже на пороге, экстренное сообщение от МВФ.

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