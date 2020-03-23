В даний час на різке зростання цін впливають курс гривні і зростаюча паніка. При чому, якщо "вина" першого - 5%, то паніки - 95%

Так вважає голова Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко, пише "Главред".

Експерт повідомив, що різкі цінові коливання почалися з 18 березня, при цьому ціни на гречку зросли за чотири дні на 22%.

"Вирішальним буде наступний тиждень (тобто, вже цей - прим.ред). Якщо курс закріпиться на позначці 27,5 гривень і зросте до 28 гривень, можна очікувати зростання цін на багато продуктів харчування в межах 5%", - сказав Дорошенко.

За інформацією прес-служби Українського клубу аграрного бізнесу, першими на коливання курсу відреагують цитрусові і банани, а також інші імпортні продукти (наприклад, 96% всієї замороженої риби на українському ринку, 83% замінників тютюну, 79% тютюнового сировини, 80% спирту етилового, 39% вина і 27% шоколаду - імпортного походження).

Продавці не можуть не скористатися панікою, тому, як повідомляють користувачі соцмережі, помітили, що на українських прилавках подорожчали, наприклад, лимони (з 25 до 76 грн.), гречка (з 34 до 50 грн.), свіжі огірки (з 60 до 93 грн.) за кіло.

В аналітичному звіті ринку Шувар, що є індикатором цін по Україні, повідомили про подорожчання буряків (плюс 6,14%, до 4-5 гривень), кореня імбиру (майже на 90%, до 140-150 гривень), картоплі (на 7,59%, до 7,5-9,5 гривень за кілограм), помідорів (на 17,38%, до 35-50 гривень), цибулі (на 13,5%, до 12-13 гривень), цибулі салатного (на 50%, до 20-25 гривень), часнику (майже на 12%, до 90-100 гривень).

Також Дорошенко наголошує, що куди більшою небезпекою для українців, ніж исчезнование з прилавків імпортних продуктів, стане гостра проблема нестачі коштів - адже багато пішли на карантин за свій рахунок.

Раніше ми повідомляли, економічний аналітик Альпарі Вадим Иосуб спрогнозував стрибок долара, починаючи з понеділка, 23 березня. Він очікує, що долар до гривні на міжбанку може торгуватися близько 27,7-27,8 гривні.

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