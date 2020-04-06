Президент Украины Владимир Зеленский не умеет подбирать людей, у него постоянно присутствует элемент "кумовства"
Как сообщает Politeka.net, такое мнение озвучил политолог Руслан Бортник для Politeka on-line (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).
По мнению эксперта, несмотря на дружеские отношения президент Украины должен пресекать любые проявления коррупции в своем окружении.
"Основная проблема Зеленского состоит в том, что его на всех не хватает. Людьми он себя окружил некомпетентными, вороватыми, хотя есть у него люди нормальные. Но, пока Зеленский не пересмотрит свою кадровую политику, пока она не приобретет какую-то систему, при которой будет понятна работа власти. Президент должен выбирать профессионалов и честных людей, а у Зеленского присутствует кумовство", - отметил политолог.
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Он добавил, что сейчас президент исполняет роль "затычки" в отношениях со "слугами народа", бросаясь на амбразуру, пытаясь спасти власть, которая рушится. Бортник также отметил, что вокруг множество профессионалов, но Зеленский делает катастрофическую ошибку и не замечает их, продолжая набирать к себе в помощники своих знакомых.
Кроме того, он рассказал, что Зеленский будет вынужден заменить парламент.
"Если кризис будет усугубляться, то Зеленскому необходимо менять парламент и создавать его из всех представителей власти, можно приглашать даже политиков из предыдущих созывов. Необходимо добиваться политической солидарности внутри общества и внутри парламента. Только в этом случае, Украина сможет преодолеть экономический кризис", - резюмировал Руслан Бортник.
Напомним, таинственно исчез кандидат в министры, который отказал Зеленскому, ситуация на пределе.
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