Экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун устроила серьезную подставу новому министру здравоохранению

Как сообщает Politeka.net, такое мнение озвучил для Politeka on-line врач Константин Надутый (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

По его словам, Супрун была послана в Украину без всяких оснований и компетентности, на самом же деле она лишь исполняла внешние приказы.

"Я бы даже не обращал внимание на фамилию Супрун - это просто кукла-марионетка, которая исполняла чужие приказы, ее поставили в Украину, чтобы руководить нашей системой здравоохранение без оснований и надежды на то, что этот человек компетентен в том, что делает. Она - это внешнее управление, это бизнес интересы других стран в Украине. Бизнес-интересы очень просты - в Охране здоровья Украины вертятся 300 млн долларов, это большой кусок сала, которым можно накормить много людей", - отметил эксперт.

Он добавил, что у Грузии уже давно была переделана система Охраны здоровья и создали оптимизированную коммерческую систему здравоохранения, которая стала "насосом", который тянет огромные деньги из бюджета страны и жителей Грузии. Потом эти деньги попадают в руки фармакологических и страховых групп.

По его мнению, то, что создала в Украине Супрун своей медицинской реформой будет трудно разрушить любому министру здравоохранения, который придет после нее. По сути Супрун перешла все границы и подставила, как Емца, так и его преемника Степанова.

"Это не имеет ничего общего с охраной здоровья, это просто обдираловка людей и бюзнес. Приблизительно такое она хотела сделать в Украине. Все, что предлагала сделать Супрун в Украине - это поддержать интересы внешнего бизнеса. Поэтому любой министр, который приходит на ее место, не может вырваться из этого замкнутого круга, ведь находится под сильным давлением внешне", - резюмировал эксперт.

Напомним, Юрий Романенко о скандале с Уляной Супрун и Маском

Как сообщала Politeka, Спивак объяснил, как новый глава Минздрава Степанов пошел по стопам Супрун

Также Politeka писала, что скандальная Супрун перешла все границы, сеть в ярости